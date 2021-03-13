Видео ⟩ Зоозащитники возмущены клипом от Украины для "Евровидения"

В 2021 году Украину на конкурсе должна представить группа Go_A с песней "Шум". Зоозащитники считают, что музыканты задействовали в съемках клипа редкую птицу, занесенную в Красную книгу.

Они привлекли независимых орнитологов, которые подтвердили UAnimals, что в клипе сняли представителя вида курганника степного, который находится под угрозой исчезновения. Для того, чтобы владеть подобной птицей нужны документы.

Представители организации UAnimals отмечают, что в Украине разрешения на эксплуатацию этого вида птиц получить невозможно.

Зооактивисты также указали, они оценили видео и сделали вывод, что животное продолжительное время содержалось в неволе.

Ни музыканты, ни украинские власти пока на эти обвинения не отреагировали.

12 марта латвийская певица Саманта Тина представила песню для "Евровидения".