Сб, 13.03.2021
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Алексей Лапа, таксист из Гродно
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Видео ⟩ Зоозащитники возмущены клипом от Украины для "Евровидения"

Go_A ФОТО: скриншот видео с YouTube

Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум" для музыкального конкурса "Евровидение". Об этом в соцсетях сообщили представители организации UAnimals.

В 2021 году Украину на конкурсе должна представить группа Go_A с песней "Шум". Зоозащитники считают, что музыканты задействовали в съемках клипа редкую птицу, занесенную в Красную книгу.

Они привлекли независимых орнитологов, которые подтвердили UAnimals, что в клипе сняли представителя вида курганника степного, который находится под угрозой исчезновения. Для того, чтобы владеть подобной птицей нужны документы. 

Представители организации UAnimals отмечают, что в Украине разрешения на эксплуатацию этого вида птиц получить невозможно. 

Зооактивисты также указали, они оценили видео и сделали вывод, что животное продолжительное время содержалось в неволе.

Ни музыканты, ни украинские власти пока на эти обвинения не отреагировали. 

12 марта латвийская певица Саманта Тина представила песню для "Евровидения".

Коли з дна постукали на Євробачення Цього тижня гурт Go_A презентував кліп на пісню «Шум», з якою цього року...

Опубликовано UAnimals Четверг, 11 марта 2021 г.
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