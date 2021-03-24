Еще полмиллиарда евро будет выделено в госбюджет на непредвиденные случаи
Государственная бюджетная программа "Средства на непредвиденные случаи" в этом году будет увеличена еще на 500 млн евро, и ее общее финансирование составит 1,32 млрд евро.
Государственная бюджетная программа "Средства на непредвиденные случаи" в этом году будет увеличена еще на 500 млн евро, и ее общее финансирование составит 1,32 млрд евро.
Первоначально в бюджете 2021 года на непредвиденные расходы было запланировано 26,73 млн евро. В январе Минфин подал на рассмотрение в правительство предложение увеличить эту сумму на 300 млн евро, а в феврале правительство одобрило предложение о выделении программе еще 500 млн евро, таким образом, общее финансирование программы достигло 826,73 млн евро.
Как указывает Минфин, дополнительные средства необходимо выделить, так как по состоянию на 19 марта из предусмотренных по программе 826,73 млн евро осталось 324,8 млн евро, а с учетом уже одобренного правительством перераспределения средств в программе возникнет дефицит в размере 220,1 млн евро, при этом уже получены новые запросы на получение средств из этой программы.
В результате увеличения на 500 млн евро средств на непредвиденные случаи на такую же сумму увеличится и дефицит консолидированного бюджета.
"Это означает, что дефицит государственного бюджета будет расти и в нормальной ситуации это привело бы к нарушению бюджетной дисциплины ЕС. Однако в нынешней ситуации странам разрешено не соблюдать эти требования в той мере, в какой это необходимо, чтобы государства ЕС могли осуществлять меры для ограничения Covid-19 и смягчения негативных социально-экономических последствий", - подчеркнули в Минфине.