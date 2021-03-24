Еще полмиллиарда евро будет выделено в госбюджет на непредвиденные случаи

Первоначально в бюджете 2021 года на непредвиденные расходы было запланировано 26,73 млн евро. В январе Минфин подал на рассмотрение в правительство предложение увеличить эту сумму на 300 млн евро, а в феврале правительство одобрило предложение о выделении программе еще 500 млн евро, таким образом, общее финансирование программы достигло 826,73 млн евро.

Теперь Минфин предлагает правительству выделить на непредвиденные случаи еще 500 млн евро, и общий объем средств программы может составить 1,32 млрд евро.

Как указывает Минфин, дополнительные средства необходимо выделить, так как по состоянию на 19 марта из предусмотренных по программе 826,73 млн евро осталось 324,8 млн евро, а с учетом уже одобренного правительством перераспределения средств в программе возникнет дефицит в размере 220,1 млн евро, при этом уже получены новые запросы на получение средств из этой программы.

В результате увеличения на 500 млн евро средств на непредвиденные случаи на такую же сумму увеличится и дефицит консолидированного бюджета.