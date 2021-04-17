Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч и еще более 70 деятелей культуры призвали Путина допустить врача к Навальному

Среди 78 деятелей культуры, такие как режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Джуд Лоу и Бенедикт Камбербэтч, лидер группы Radiohead Том Йорк, лауреаты Нобелевской премии по литературе: Светлана Алексиевич, Джон Кутзее, Герта Мюллер, Луиза Глюк и Орхан Памук.

Переведенный текст открытого письма публикует издание "Медуза":

"Господин президент, в то время как мы пишем вам, Алексей Навальный находится в [колонии № 2 в городе Покров], исправительном учреждении, которое многие адвокаты и правозащитники описывали как одно из самых строгих в России. Состояние его здоровья стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи", - указано в обращении.

В письме подчеркивается, что у Алексея Навального есть клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, "следствием которого являются постоянные боли в спине и потеря чувствительности в ногах и руках". Политик также страдает от сильного кашля и высокой температуры.

"Он попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору - это право любого гражданина России. 30 марта, после того, как его просьбу отклонили, он объявил голодовку в знак протеста", - отмечается в документе.

Деятели культуры указали, что обращаются к Владимиру Путину для того, чтобы Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение на которое имеет право. Президент страны, который является гарантом закона, должен обеспечить соблюдение этого права".

Ранее российский политик Алексей Навальный сообщил, что сделанный ему анализ крови "свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске" для его здоровья. Такую запись оппозиционер оставил в пятницу, 16 апреля, в Instagram.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.