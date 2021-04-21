Видео ⟩ "Это шутка?": Анна Седокова кардинально изменила внешность вслед за супругом

Яркая длинноволосая брюнетка не только подстриглась, но и стала блондинкой. Она поделилась новым образом с фолловерами и поинтересовалась у них, как им такое преображение.

"Ну как вам ? Кажется, немного старит или окей?" - спросила Анна. 1

Подписчики были шокированы таким изменением во внешности Седоковой. Мнения в комментариях разделились. Были те, кто поддержал Анну и отметил, что она выглядит "стильно и молодежно", но нашлись и такие, кто посчитал, что новый цвет волос совершенно ей не подходит.

"Эта прическа явно не для вас, визуально выглядите старше", "Раньше было лучше!", "Это шутка? Вы не могли так поступить со своими волосами", "Блонд - не ваш цвет", "Мне показалось или это парик?" - писали удивленные фолловеры. 1

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Ранее супруг Анны Янис Тимма поделился кадрами, на которых показал, как он осветлял волосы.

"Храбрость принять перемены в моей жизни - это навык, который я приобрел за последний год. Оставаться позитивным, искать силы и уроки в предательстве и идти дальше.

Да, это был такой год, о котором я даже внукам не уверен, что расскажу. Но это будет однозначно интересная история. Их татуированный дед с белоснежными волосами будет очень интересным рассказчиком.

Ба @annasedokova (Анна Седокова), спасибо, что перевела мои сумбурные латышско-английские мысли на человеческий русский", - написал Тимма под фото в новом имидже.

"Обещаю быть самой сексуальной Ба на свете. Самой добренькой и заботливой. И быть такими же фестивальными стариками, как мы сейчас. Люблю", - подписала фото супруга Яниса, певица Анна Седокова.