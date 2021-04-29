Сколько в прошлом году на посту премьера заработал Кариньш

Накопления премьера в различных финансовых учреждениях в конце прошлого года составляли 109 350 евро и 297 035 долларов США (245 000 евро).

Годом ранее его накопления составляли около 103 000 евро и 203 000 долларов США (167 000 евро).

Больше всего накоплений у премьера в пенсионном фонде Morgan Stanley.

В собственности Кариньша имеются акции восьми американских компаний, номинальная стоимость которых составляет около 16 000 долларов США.