Фото, видео ⟩ Дочь Брюса Уиллиса объявила о помолвке и показала впечатляющее кольцо

Девушка опубликовала фотоснимок момента, когда возлюбленный сделал ей предложение.

Уже под своей следующей публикацией - видео с внушительным кольцом - девушка поделилась своими эмоциями. "РУКИ ВСЕ ЕЩЕ ТРЯСУТСЯ - Я ТЕПЕРЬ НЕВЕСТА", - написала она.

В комментариях к публикациям Таллулы много комментариев от сестер девушки - Румер и Скаут Уиллис, а последняя даже назвала Диллона "первым официальным братом Уиллис".

Диллон Басс и Таллула Уиллис объявили о своих отношениях в начале прошлого года.

Сам Брюс Уиллис развелся с Деми Мур еще в 2000 году - их брак продержался 13 лет. По слухам, причиной расставания стала неверность обоих супругов. Но, не смотря на это, Уиллис и Мур поддерживают дружеские отношения, а самоизоляцию они провели вместе с дочерями Румер, Таллулой и Скаут.