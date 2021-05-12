Уровень зарегистрированной безработицы в конце апреля уменьшился до 7,9%

В конце апреля 2021 года в NVA было зарегистрировано 71 376 безработных, что на 2856 человек меньше, чем месяцем ранее (74 232).

В конце апреля самый высокий уровень безработицы традиционно бы в Латгале - 16,2%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.

В Земгале безработица уменьшилась на 0,5 процентного пункта до 7,5%, в Видземе -на 0,3 процентного пункта до 7,8%, в Курземе - на 0,6 процентного пункта до 8,1%, в Рижском регионе - на 0,2 процентных пункта до 6%.

В Риге снижение было минимальным - на 0,1 процентного пункта до 6%.