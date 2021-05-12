Видео ⟩ В Риге начинается первый этап строительства Восточной магистрали стоимостью 37,8 млн евро

Строительство недостающего участка Восточной магистрали от ул. Иерикю до ул. Виеталвас станет одним из самых масштабных проектов транспортной инфраструктуры в Риге за последние годы.

Строительство Восточной магистрали обеспечит возможность объехать центр Риги и освободит исторический центр столицы и микрорайон Пурвциемс от грузового транспорта.

Строительство этого объекта транспортной инфраструктуры планируется завершить к июню 2023 года.

В ходе реализации проекта планируется построить единый мост через ул. Иерикю и ул. Дзелзавас протяженностью 605 метров, перестроить проезжую часть, прилегающую к объекту, а также построить одноуровневые и двухуровневые транспортные развязки.

Строительство первой очереди Восточной магистрали предусматривает, что движение транспорта будут перенаправлено с ул. Браслас на ул. Густава Земгала гатве.

Предусмотрено также строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а в районе ул. Дзелзавас будут построены дополнительные остановки общественного транспорта.

Изменения в организации движения транспорта вступят в силу в начале следующей недели, когда начнется демонтаж дорожного покрытия на ул. Земгала гатве на участке между ул. Иерикю и ул. Дзелзавас. Этот участок планируется закрыть, так как по нему будут проложены теплотрасса и другие инженерные сети на глубину до четырех метров.

В связи с закрытием указанного участка ул. Земгала гатве на ул. Иерикю возле торгового центра Domina будет построен пункт разворота для транспорта.

Во время строительных работ на участке ул. Вайдавас от ул. Дзелзавас до ул. Иерикю будет введено двустороннее движение.

В ближайшие недели также начнутся работы по бурению скважин под сваи, которые затронут движение на перекрестке ул. Дзелзавас и ул. Иерикю.

Пассажирам общественного транспорта необходимо иметь в виду, что остановка "Улица Старкю" на ул. Земгала гатве будет закрыта.

Строительство ливневой и бытовой канализации будет вестись на ул. Браслас, будет закрыта также ул. Мадонас.