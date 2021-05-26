"Неважно, где вы живете - все возможно": Янис Тимма показал дом своего детства и растрогал подписчиков

Тимма опубликовал несколько фотографий в Instagram, добавив описание: "Добро пожаловать в мой дом в Краславе. Хотите его увидеть? Вперед. Кто из вас знает, где он находится? А кто из вас знает, сколько людей здесь живет? Пока мои эмоции еще свежи, я поделюсь ими. На этих фото и видео я хочу показать, где я жил до 15 лет. Помните, неважно, как и где вы живете - все возможно. Никто не может запретить вам мечтать и следовать за мечтами. Мелочи могут изменить вашу жизнь. Главное - не останавливаться".

Также Янис показал свою первую спортивную обувь. "В то время никто не мог себе позволить покупать обувь Nike. Надо было быть очень богатым, потому что они (кроссовки) стоили очень дорого. Вы знаете, как я их получил? В секонд-хенде. Мама или папа могли бы точнее сказать, сколько заплатили за них, по-моему, они стоили пять долларов. Сейчас я могу менять обувь после каждой тренировки или игры, но в этих кроссовках я вижу столько боли, пота и слез, которые они пережили вместе со мной".

Записи Тиммы растрогали его подписчиков, и многие в комментариях выразили искреннюю благодарность родителям баскетболиста за то, что они сохранили вещи из его детства.