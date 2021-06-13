Львиная доля зарегистрированных в этом году в Латвии пользованных машин - старше 10 лет

В свою очередь 16,6% или 3147 автомобилей были в возрасте от восьми до десяти лет, 12,7% или 2420 - от пяти до семи лет, 9,3% или 1783 - в возрасте от одного до четырех лет, и 0,4% или 135 автомобилей - старше 30 лет, а меньше всего - 0,3% от общей части рынка или 64 автомобиля - были в возрасте меньше одного года.

В том числе из зарегистрированных в мае 4818 автомобилей 60% или 2891 были в возрасте от 11 до 29 лет, 17,1% или 824 - в возрасте от восьми до десяти лет, 12% или 577 - от пяти до семи лет, 9,8% или 473 автомобиля - в возрасте от одного до четырех лет, 36 машин были старше 30 лет, а 17 - младше года.

Всего же в Латвии за первые пять месяцев этого года было зарегистрировано 18 827 пользованных легковых автомобилей, что на 26,7% больше, чем за тот же период прошлого года.