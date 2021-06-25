Звездные страсти ⟩ Стало известно имя гражданского мужа Лободы, а Элджей записал видео о расставании с Ивлеевой

Стало известно имя гражданского мужа Лободы

После того, как Светлана Лобода рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, СМИ стали активнее интересоваться личной жизнью звезды. Несколько изданий уже распространили слухи о том, что певица является гражданской женой 50-летнего бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца.

Желтая пресса настаивает на том, что пара действительно живет вместе.

Артур Гранц с 2006 года живет в Украине, несмотря на белорусское гражданство. Мужчина он весьма не бедный: Гранц владеет недвижимостью, сетью магазинов duty-free в украинском аэропорту Борисполь, а также в Армении и Грузии. В Беларуси у бизнесмена также есть свой бизнес. Помимо этого, он владеет компанией "БФ Груп", которая занимается производством и продажей подсолнечного масла. Сейчас Гранц - совладелец украинской версии журнала Forbes. Об этом пишет издание Lifestyle.

Еще в прошлом году бывший организатор концертов Лободы Стас Пшеницын раскрыл изданию "Экспресс-газета", что Артур Гранц - возлюбленный певицы. Но уточнялось, что бизнесмен не отец ее дочери Тильды. Это породило вокруг звезды еще большие слухи.

О том, что Гранц и Лобода живут вместе, а в обществе певица представляет его своим гражданским супругом, сообщил Telegram-канал "Курятник".

Сам же Артур Гранц опровергает какую-либо связь со Светланой Лободой. При этом оба были замечены в прошлом месяце на Кипре, где бизнесмен отпраздновал свой день рождения в окружении друзей, среди которых был и артист Александр Ревва.

Известно, что до этого Артур Гранц встречался с украинской моделью крымскотатарского происхождения Эвелиной Мамбетовой.

Элджей записал видео о расставании с Ивлеевой

В начале 2021 года в прессе появились первые слухи о том, что в отношениях Насти Ивлеевой и ее мужа Элджея возникли конфликты. Вскоре супруги опровергли информацию о грядущем расставании. Но на днях анонимные инсайдеры (а какие они еще бывают?) подтвердили, что рэпер и блогер действительно больше не вместе.

В Telegram-канале "Только никому" появилась информация о том, что Элджей уже снял ролик о грядущем разводе с Ивлеевой. Говорят, что команда музыканта даже разослала многим компаниям предложение засветиться в клипе, который выйдет вскоре после развода пары.