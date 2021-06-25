Пт, 25.06.2021
Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность посольства Латвии в полном соответствии с международным правом. Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске
Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске

Звездные страсти ⟩ Стало известно имя гражданского мужа Лободы, а Элджей записал видео о расставании с Ивлеевой

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти".

Стало известно имя гражданского мужа Лободы

После того, как Светлана Лобода рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, СМИ стали активнее интересоваться личной жизнью звезды. Несколько изданий уже распространили слухи о том, что певица является гражданской женой 50-летнего бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца.

Желтая пресса настаивает на том, что пара действительно живет вместе.

Артур Гранц с 2006 года живет в Украине, несмотря на белорусское гражданство. Мужчина он весьма не бедный: Гранц владеет недвижимостью, сетью магазинов duty-free в украинском аэропорту Борисполь, а также в Армении и Грузии. В Беларуси у бизнесмена также есть свой бизнес. Помимо этого, он владеет компанией "БФ Груп", которая занимается производством и продажей подсолнечного масла. Сейчас Гранц - совладелец украинской версии журнала Forbes. Об этом пишет издание Lifestyle.

Еще в прошлом году бывший организатор концертов Лободы Стас Пшеницын раскрыл изданию "Экспресс-газета", что Артур Гранц - возлюбленный певицы. Но уточнялось, что бизнесмен не отец ее дочери Тильды. Это породило вокруг звезды еще большие слухи.

О том, что Гранц и Лобода живут вместе, а в обществе певица представляет его своим гражданским супругом, сообщил Telegram-канал "Курятник".

Сам же Артур Гранц опровергает какую-либо связь со Светланой Лободой. При этом оба были замечены в прошлом месяце на Кипре, где бизнесмен отпраздновал свой день рождения в окружении друзей, среди которых был и артист Александр Ревва.

Известно, что до этого Артур Гранц встречался с украинской моделью крымскотатарского происхождения Эвелиной Мамбетовой.

Элджей записал видео о расставании с Ивлеевой

В начале 2021 года в прессе появились первые слухи о том, что в отношениях Насти Ивлеевой и ее мужа Элджея возникли конфликты. Вскоре супруги опровергли информацию о грядущем расставании. Но на днях анонимные инсайдеры (а какие они еще бывают?) подтвердили, что рэпер и блогер действительно больше не вместе.

В Telegram-канале "Только никому" появилась информация о том, что Элджей уже снял ролик о грядущем разводе с Ивлеевой. Говорят, что команда музыканта даже разослала многим компаниям предложение засветиться в клипе, который выйдет вскоре после развода пары.

Портал "7 Дней" выдвигает версии причин расставания супругов. Говорят, что Настя приревновала мужа к своей лучшей подруге Юлии Коваль. Подозрительным является то, что девушки почти не общаются в последнее время.

НАВЕРХ
Back