Звездные страсти ⟩ Стало известно имя гражданского мужа Лободы, а Элджей записал видео о расставании с Ивлеевой
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти".
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса в рубрике "Звездные страсти".
После того, как Светлана Лобода рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, СМИ стали активнее интересоваться личной жизнью звезды. Несколько изданий уже распространили слухи о том, что певица является гражданской женой 50-летнего бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца.
Желтая пресса настаивает на том, что пара действительно живет вместе.
Артур Гранц с 2006 года живет в Украине, несмотря на белорусское гражданство. Мужчина он весьма не бедный: Гранц владеет недвижимостью, сетью магазинов duty-free в украинском аэропорту Борисполь, а также в Армении и Грузии. В Беларуси у бизнесмена также есть свой бизнес. Помимо этого, он владеет компанией "БФ Груп", которая занимается производством и продажей подсолнечного масла. Сейчас Гранц - совладелец украинской версии журнала Forbes. Об этом пишет издание Lifestyle.
Еще в прошлом году бывший организатор концертов Лободы Стас Пшеницын раскрыл изданию "Экспресс-газета", что Артур Гранц - возлюбленный певицы. Но уточнялось, что бизнесмен не отец ее дочери Тильды. Это породило вокруг звезды еще большие слухи.
О том, что Гранц и Лобода живут вместе, а в обществе певица представляет его своим гражданским супругом, сообщил Telegram-канал "Курятник".
Сам же Артур Гранц опровергает какую-либо связь со Светланой Лободой. При этом оба были замечены в прошлом месяце на Кипре, где бизнесмен отпраздновал свой день рождения в окружении друзей, среди которых был и артист Александр Ревва.
Известно, что до этого Артур Гранц встречался с украинской моделью крымскотатарского происхождения Эвелиной Мамбетовой.
В начале 2021 года в прессе появились первые слухи о том, что в отношениях Насти Ивлеевой и ее мужа Элджея возникли конфликты. Вскоре супруги опровергли информацию о грядущем расставании. Но на днях анонимные инсайдеры (а какие они еще бывают?) подтвердили, что рэпер и блогер действительно больше не вместе.
В Telegram-канале "Только никому" появилась информация о том, что Элджей уже снял ролик о грядущем разводе с Ивлеевой. Говорят, что команда музыканта даже разослала многим компаниям предложение засветиться в клипе, который выйдет вскоре после развода пары.
Портал "7 Дней" выдвигает версии причин расставания супругов. Говорят, что Настя приревновала мужа к своей лучшей подруге Юлии Коваль. Подозрительным является то, что девушки почти не общаются в последнее время.