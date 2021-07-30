Седокова показала свой талисман - он из Латвии! Что же это?

Анна Седокова находилась в Москве и должна была попасть на вокзал, чтобы успеть на поезд в Санкт-Петербург. Но навигатор указывал, что на машине она прибудет с опозданием на 12 минут. Тогда Анна решила, что воспользуется метро.

Дочь Алина прислала ей подробную инструкцию, как им пользоваться. В метро Анна не спускалась 12 лет! Это все напомнило ей ее "бедное детство" на "бандитской окраине".

"Зайдя с чемоданом в метро, я прочувствовала всю эту ностальгию. Только вагоны немного новее. Метро в Москве самое красивое. Пожалуй, приглашу Яниса на свидание туда", - заметила певица.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

В итоге Седокова успела на поезд и отметила, что на метро было лучше и быстрее.

"А еще полезно видеть мир не из окна своей машины. Многое встает на свои места", - отметила исполнительница.

Стоит сказать, что звезда попутно записывала сторис своей поездки в метро. Анна призналась, что у нее все получилось, потому что с ней был ее счастливый рюкзак с надписью Latvija.

Кстати, кажется, во время поездки в метро знаменитость никто не узнал.