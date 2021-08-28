Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому

Известно, что Владимир Бурдин находится в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга. Музыкант в коме.

Коллеги, друзья и родные надеются, что он выкарабкается.

Брат музыканта Тимофей в разговоре с журналистами E1.RU рассказал, что у Бурдина поражено 80 процентов легких. Коронавирус у него пока не подтвердился.

Медики делаю все, что могут, для спасения музыканта.

"Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями", - отметил Тимофей.