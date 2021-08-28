Фото и видео ⟩ "Пол ходит ходуном под ногами": концерт на крыше Таллиннского горхолла прервали из-за риска обрушения

Шоу дронов, следовавшее за выступлением NOEP, отменено не было, но зрителям велели покинуть территорию крыши над ледовой ареной. Людей также попросили не прыгать на крыше. Полет дронов, который изначально планировалось сделать более долгим, продлился около десяти минут.

Речь идет о шоу и концерте, организованном Samsung, во время которого в небо над Горхоллом было запущено 500 дронов с подсветкой. Мероприятие было бесплатным для зрителей.

"На крыше Горхолла чувствовалось, как пол двигался, было ощущение, будто он колышется под ногами", - сказал Postimees один из присутствующих.

"В то же время какой-то человек открыл ворота снизу, и все смогли войти без паспорта короны, опасность возросла, к счастью, с крышей ничего не случилось, и шоу было мощным", - описал он ситуацию.

Пыхьяский спасательный центр сообщил, что они не получали вызов к горхоллу, но на всякий случай прислали спасательную машину. Департамент полиции и погранохраны также не располагал информацией об этом событии.

Известный радиоведущий Аллан Роозилехт написал в социальных сетях, что концерт был прерван в 21:42. По словам Роозилехта, люди почувствовали, словно потолок начал проваливаться. "Людям было приказано спуститься", - сообщил он.

Организатор: на мероприятии не было серьезных инцидентов

По словам руководителя по коммуникации Samsung Electronics Baltics Лиги Бите, шоу дронов Samsung возле Горхолла оказалось неожиданно успешным, поэтому во время концерта NOËP они закрыли вход, чтобы на крышу не попало больше людей, чем было предусмотрено в плане организации и безопасности мероприятия.