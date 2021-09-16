Видео ⟩ LTV: Необлагаемый минимум планируется увеличить до 400 евро

Это означает, что в следующем году работники среднего и малого бизнеса на руки будут получать на 20 евро больше.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс из "Нового единства" выступают за повышение дифференцированного необлагаемого минимума. В обоих письменных ответах LTV указывает, что преимуществ будет несколько - например, сокращение неравенства.

Представители других коалиционных партий также выражают поддержку этой идее.

Например, Кришьянис Фельдманс (JKP) сказал: "Наблюдается также рост инфляции, и тем не менее следует снизить налоги на рабочую силу в этой группе с относительно более низкой заработной платой".

По расчетам Минфина, такой шаг обойдется в 77,2 миллиона евро, из которых 11,6 миллиона евро поступят из государственного бюджета, а доходы местных самоуправлений снизятся на 65,6 миллиона евро. Представители оппозиции отмечают, что эту сумму государство должно возместить местным самоуправлениям.

Правительство планирует принять закон о бюджете на следующий год в середине октября. После этого депутаты Сейма проголосуют за бюджет.