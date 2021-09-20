Rīgas satiksme объявило конкурс на закупку электробусов за 34,3 млн евро
Предприятие общественного транспорта SIA Rīgas satiksme объявило закупку электробусов, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.
Предприятие общественного транспорта SIA Rīgas satiksme объявило закупку электробусов, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.
Ориентировочная цена договора - 34,3 млн евро. Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.
Как сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, цель конкурса - определить поставщика, который произведет и поставит 35 электробусов и их запасные части на наиболее выгодных с технической и хозяйственной точки зрения условиях.
В закупочной документации предусмотрена возможность дополнительной закупки еще 17 электробусов и запчастей к ним. Планируется привлечь финансирование из Фонда сплочения ЕС. Срок договора составит пять лет.
В ближайшие пять-семь лет Rīgas satiksme придется заменить не менее 255-260 автобусов с дизельными двигателями. Они уже устарели, и по крайней мере некоторые из них необходимо заменить на электротранспорт, поскольку с 2024 года "зеленый" компонент в эксплуатации общественного транспорта будет обязательным.
Rīgas satiksme уже тестировало в Риге электробусы и водородный автобус.