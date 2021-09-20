Rīgas satiksme объявило конкурс на закупку электробусов за 34,3 млн евро

Ориентировочная цена договора - 34,3 млн евро. Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.

Как сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, цель конкурса - определить поставщика, который произведет и поставит 35 электробусов и их запасные части на наиболее выгодных с технической и хозяйственной точки зрения условиях.

В закупочной документации предусмотрена возможность дополнительной закупки еще 17 электробусов и запчастей к ним. Планируется привлечь финансирование из Фонда сплочения ЕС. Срок договора составит пять лет.

В ближайшие пять-семь лет Rīgas satiksme придется заменить не менее 255-260 автобусов с дизельными двигателями. Они уже устарели, и по крайней мере некоторые из них необходимо заменить на электротранспорт, поскольку с 2024 года "зеленый" компонент в эксплуатации общественного транспорта будет обязательным.