Пн, 20.09.2021
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Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

Rīgas satiksme объявило конкурс на закупку электробусов за 34,3 млн евро

Rīgas satiksme ФОТО: Ieva Makare/LETA

Предприятие общественного транспорта SIA Rīgas satiksme объявило закупку электробусов, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Ориентировочная цена договора - 34,3 млн евро. Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.

Как сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, цель конкурса - определить поставщика, который произведет и поставит 35 электробусов и их запасные части на наиболее выгодных с технической и хозяйственной точки зрения условиях.

В закупочной документации предусмотрена возможность дополнительной закупки еще 17 электробусов и запчастей к ним. Планируется привлечь финансирование из Фонда сплочения ЕС. Срок договора составит пять лет.

В ближайшие пять-семь лет Rīgas satiksme придется заменить не менее 255-260 автобусов с дизельными двигателями. Они уже устарели, и по крайней мере некоторые из них необходимо заменить на электротранспорт, поскольку с 2024 года "зеленый" компонент в эксплуатации общественного транспорта будет обязательным.

Rīgas satiksme уже тестировало в Риге электробусы и водородный автобус.


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