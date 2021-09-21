Фото ⟩ Латвийские звезды на премьере нового сериала "Эмилия. Королева латвийской прессы"

Многосерийный фильм "Эмилия. Королева латвийской прессы" - это история о межвоенной королеве латвийской прессы - издательнице газет Jaunākas ziņas и Atpūta Эмилии Беньямин, чья личность, богатство и трагическая судьба стали в Латвии легендой.

В фильме охватывается период с момента издания журнала Atpūta до гибели Беньямин в Сибири. Каждая серия описывает какой-то из значительных моментов в жизни Эмилии, показывая различные стороны ее личности - семейную, предпринимательскую, социальную и влияние на политические и культурные аспекты в 20-30-х годах, а также предательство ее же сотрудников.

Через рассказ об этой сильной женщине во всей красе показано латвийское общество с хорошо известными историческими личностями - Антон Беньямин, Янис Беньямин, Карлис Скалбе, Янис Зиемельниекс, Вилис Лацис, Янис Карклиньш, Анния Симсоне, Петерис Блаус, Юрис Лацис, Аугустс Кирштейнс.

В шести сериях отражена художественная интерпретация о жизни главной героини и исторических событиях, а в седьмой серии представлены документальные свидетельства о героях фильма и воспоминания о них в рассказах потомков.

Авторы сценария: Банюта Рубес, Иво Бриедис, Айва Бирбеле, Табита Рудзате. Консультанты: Мара Залите, Инета Липша. Режиссеры игровых серий: Кристине Желве, Андис Мизишс, Давис Симанис, а документальной серии - Гинтс Грубе. Оператор - Андрей Рудзатс. Художники картины - Кристине Юране и Айвар Жуковский, монтаж - Андрис Грантс, Паула Попмане и Армандс Зачс, композитор - Карлис Аузанс, звукорежиссер - Эрнестс Ансонс, генпродюсер - студия Mistrus Media, Инесе Бока-Грубе и Гинтс Грубе.

В роли Эмилии Беньямин - Гуна Зариня. Антона Беньямина играет Юрис Барткевич, а Яниса - Раймонд Целмс. В съемках приняли участие и другие известные в Латвии актеры: Байба Брока, Лигита Девица, Инга Тропа, Артур Скрастиньш, Анта Айзупе, Гиртс Круминьш и многие другие.