Витенбергс: на поддержку в связи с новыми ограничениями потребуется 60 млн евро в месяц

Он отметил, что есть отрасли, где ограничения сделают невозможной работу во время режима ЧС, например, компаний, предоставляющих развлекательные услуги в помещениях. В этих отраслях может применяться программа грантов для оборотных средств, а также планируется предоставить поддержку работникам, которые останутся без дохода в течение трех месяцев.

Также будут отрасли, где ожидается снижение товарооборота вдвое в связи с тем, что компании не смогут работать полный рабочий день и обслуживать невакцинированных людей, что составляет половину населения, пояснил Витенбергс. В этих отраслях планируется применить программу оборотных средств.

Министр выразил надежду на то, что на этой неделе будет достигнута договоренность о поддержке. Однако точные сроки принятия решения пока не известны.

При этом министр отметил, что, если темпы вакцинации против Covid-19 не увеличатся, ограничения, возможно, придется продлить.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в Латвии объявлен на три месяца, в течение которых будут в силе ограничения, направленные на предотвращение распространения Covid-19.