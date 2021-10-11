Витенбергс: на поддержку в связи с новыми ограничениями потребуется 60 млн евро в месяц

Он отметил, что есть отрасли, где ограничения сделают невозможной работу во время режима ЧС, например, компаний, предоставляющих развлекательные услуги в помещениях. В этих отраслях может применяться программа грантов для оборотных средств, а также планируется предоставить поддержку работникам, которые останутся без дохода в течение трех месяцев.
Также будут отрасли, где ожидается снижение товарооборота вдвое в связи с тем, что компании не смогут работать полный рабочий день и обслуживать невакцинированных людей, что составляет половину населения, пояснил Витенбергс. В этих отраслях планируется применить программу оборотных средств.
Министр выразил надежду на то, что на этой неделе будет достигнута договоренность о поддержке. Однако точные сроки принятия решения пока не известны.
При этом министр отметил, что, если темпы вакцинации против Covid-19 не увеличатся, ограничения, возможно, придется продлить.
Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в Латвии объявлен на три месяца, в течение которых будут в силе ограничения, направленные на предотвращение распространения Covid-19.
Предусмотрено, что людям, которые не вакцинированы против Covid-19 или не переболели им, теперь разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, а вход, например, в торговые центры им закрыт. Также решено ввести ограничения для вакцинированных лиц, например, в "зеленом", или безопасном режиме введены дополнительные эпидемиологические требования - нужно носить маски, соблюдать дистанцию, введены также ограничения на количество участников определенных мероприятий.