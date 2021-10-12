Пособия за вакцинацию пенсионерам и скидки в транспорте только с сертификатом: новые решения

По оценке Министерства благосостояния (LM), расходы на пособия составят около 48,504 миллиона евро, в том числе 18,453 миллиона евро в этом году и 30,052 миллиона евро в 2022 году.

Расчет основан на предположении, что 80% возрастной группы будет вакцинировано в ноябре, а с декабря охват вакцинацией пожилых людей должен составить уже 95%. По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), на октябрь 2021 года первую дозу вакцины получили 57% людей старше 60 лет, однако поведение людей и уровень вакцинации невозможно точно предсказать.

Законопроект предусматривает, что VSAA начнет выплачивать пособие в декабре 2021 года, одновременно выплачивая пособие за ноябрь и декабрь. Такой переход необходим для того, чтобы VSAA могло адаптировать свою информационную систему для выплаты пособий, чтобы получать необходимую информацию от Национальной службы здравоохранения (NVD) и составлять списки для выплаты пособий.

Планируется дополнительно выделить 37 893 евро на сверхурочную работу сотрудников VSAA и еще 21 236 евро на адаптацию информационной системы VSAA.

Кабинет министров обратился в Сейм с просьбой признать законопроект срочным.

В общественном транспорте можно будет не предоставлять скидки пассажирам без сертификата Covid-19

Компании общественного транспорта, которые получают дотации от самоуправления на перевозку совершеннолетних людей со скидкой, смогут не предоставлять скидку людям без сертификата Covid-19, решило правительство во вторник.

Министерство здравоохранения (VM) отмечает, что использование общественного транспорта в настоящее время связано с высоким риском распространения Covid-19. Однако при сохранении мобильности людей снизить нагрузку на общественный транспорт не получится.

Министерство объясняет, что, когда в общественном транспорте собирается большое количество людей, которые не были полностью вакцинированы или которые не переболели Covid-19, уязвимые пассажиры подвергаются высокому риску развития тяжелой формы заболевания или даже смерти от осложнений, связанных с Covid-19. Поэтому необходимо сократить использование общественного транспорта для людей, которые не прошли полную вакцинацию или не переболели Covid-19.

Поправки к Правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что поставщики услуг общественного транспорта смогут получать персонализированную информацию от Национальной службы здравоохранения о каждом человеке, получающем скидки на проезд в общественном транспорте, чтобы определить, есть ли у человека действующий сертификат Covid-19.

На основании этой информации компания сможет принять решение о применении скидок.

Эти поправки также вносят техническое уточнение, оговаривая, что невакцинированные или непереболевшие лица могут проходить тестирование на Covid-19 перед получением медицинской помощи только в том случае, если это указано в алгоритме Центра профилактики и контроля заболеваний.