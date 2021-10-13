Торговый центр Alfa перешел на работу в два режима. Планируется открыть входы в магазины с улицы

В торговом центре пояснили, что в "зеленой", или эпидемиологически безопасной, среде в ТЦ Alfa могут получать услуги только вакцинированные или переболевшие Covid-19 люди, предъявившие на входе ковид-сертификат и удостоверение личности - паспорт или ID-карту.

Детям в возрасте старше 12 лет для попадания в "зеленую" зону необходимо предоставить ковид-сертификат, сертификат тестирования или справку из лаборатории о проведенном в течение последних 72 часов скрининговом тесте на Covid-19 с отрицательным результатом. В свою очередь, дети младше 12 лет справку и/или результат теста могут не предоставлять, так как они могут посещать торговый центр в сопровождении полностью вакцинированных или переболевших Covid-19 лиц.

В "красной", или эпидемиологически небезопасной, зоне, отделив потоки посетителей и обеспечив доступ к помещению для всех, услуги продолжают предоставлять магазины Rimi, Narvesen, Drogas, Vinothek Gourmet и Barona tējas un kafijas. Вход в "красную" зону осуществляется через вход в Rimi.

"Чтобы согласно правилам способствовать расширению доступных в ТЦ услуг, в данный момент мы ищем возможности организовать отдельные входы в магазины Zara, Apranga, Sinsay, New Yorker, Reserved, Sportland, Askona, а также Cinamon Alfa и MyFitness",

- указала руководитель Alfa Лиене Апине.

В данный момент с отдельным входом с улицы для посетителей торгового центра доступен магазин Floras Maģija.

Кроме того, с четверга, 14 октября, на стоянке Alfa будет доступен пункт мобильной вакцинации против Covid-19.

Как уже сообщал RUS TVNET, в двух режимах работает Akropole.

В свою очередь, Gallerija Riga сообщила о переходе на работу только в "зеленом" режиме. Впрочем, потом для посетителей стал доступен, например, супермаркет Rimi.

Только с ковид-сертификатами доступны такие магазины, как IKEA, Depo и другие.

Что касается больниц и поликлиник - в Минздраве уверяют, что медицинская помощь будет доступа всем.