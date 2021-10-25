Пабрикс: Минобороны стало "вторым Министерством экономики"

"Впервые в истории восстановленной независимой Латвии мы возобновим производство автомобилей в Латвии с нуля до финальной стадии, и это будет не только производство автомобилей, но и производство бронетехники", - сказал политик.

Пабрикс заявил, что первые бронемашины должны "сойти" с конвейеров завода через два года.

Министр призвал латвийских предпринимателей, у которых есть амбиции и возможности, выступить с собственными инициативами в отрасли обороны, для них Минобороны также готово рассмотреть возможности грантового финансирования.

Министр обороны отметил, что, несмотря на кризис, на 2022 год запланирован рост бюджета, который также предоставит возможности для латвийских предпринимателей. Политик отметил, что положительным моментом бюджета обороны является то, что он рассчитывается на этапе 12 лет, а со стороны Минфина - на этапе 3-х лет. Латвии необходимо смотреть, что происходит в регионе, а также в Швеции и Финляндии, несмотря на кризис, бюджет обороны растет, отметил министр.