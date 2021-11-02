Минздрав задумался о поддержке медиков, которые не работают с ковидными пациентами

Он подтвердил, что эти вопросы в министерстве обсуждались, более того, в среду, 3 ноября, запланировано заседание совета стратегических сфер, на котором "этот вопрос будет обсужден", сообщает агентство LETA.

Министр отказался ответить, когда могут быть приняты конкретные решения по данному вопросу, однако добавил, что

подготавливается предложение о выделении дополнительного финансирования больницам в период Covid-19.

Перед принятием решения Павлютс хочет обсудить его с представителями сферы.

В то же время политик напомнил, что во время пандемии Covid-19 тяжелее всего найти именно ресурсы персонала. Сейчас оценивается более 500 поданных заявок от людей с медицинским образованием, которые готовы работать, чтобы справиться с последствиями, вызванными Covid-19.