В октябре в Рижском порту наблюдался рост объема перевалки в сегментах наливных и генеральных грузов

За десять месяцев в Рижском порту было перевалено 17,26 миллиона тонн грузов, почти треть из которых - это различные лесные грузы, отправленные из Риги в 22 страны мира, чаще всего в Великобританию, Швецию и Нидерланды. В начале текущего года начал свою работу и с успехом ее продолжает прямой морской транспортный маршрут в Америку, обеспечивая экспорт латвийской лесопродукции из Рижского порта в США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года октябрь текущего года более успешен в сегменте как наливных, так и генеральных грузов - объем перевалки нефтепродуктов увеличился на 10%, на 9% по сравнению с октябрем 2020 года - объем перевалки лесных грузов, на 35% увеличился объем торфяных грузов, переваливаемых через Рижский порт. Также растут объемы отгрузки металла и руды - как месячные, так и 10-месясные показатели. За десять месяцев объем перевалки грузов руды и металла в Рижском порту увеличился на 19%.

В прошлом месяце также был отмечен небольшой рост перевалки контейнерных грузов, октябрь был самым успешным месяцем для этого сегмента – общее количество контейнерных грузов, доставленных в Рижский порт или отправленных из него, составило более 400 тысяч тонн.

«В этом году сегмент контейнерных грузовых перевозок переживает различные потрясения, связанные с долгосрочным воздействием пандемии на процессы производства, транспортировки и обработки грузов во всем мире, значительно увеличивая транспортные расходы, нарушая существующие глобальные логистические цепочки, создавая нехватку контейнеров», отметили аналитики Рижского Свободного порта. Самый низкий объем контейнеров в Рижском порту был зарегистрирован во втором квартале этого года, но сейчас ситуация стабилизируется уже второй месяц подряд.

Как известно, Рижский порт является крупнейшим портом по перевалке контейнерных грузов в Латвии, обслуживая 97% латвийского контейнерного потока. В этом году в порту было перевалено 3,5 миллиона тонн контейнерных грузов. Несмотря на то, что в октябре было зафиксировано уменьшение объема перевалки зерновых, общий объем зерновых грузов за 10 месяцев превышает 2,15 миллиона тонн, что соответствует объему 10 месяцев прошлого года.

Согласно информации портовых стивидорных компаний, за десять месяцев этого года 65% всей зерновой продукции составил латвийский экспорт. Пятая часть (19%) была доставлена в порт из России, а 14% отправили литовские производители зерна.

Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш: «Осенью 2021 года стабильная ситуация наблюдалась в наших основных грузовых группах - лесоматериалы, зерно и контейнерные генеральные грузы. Благодаря этому Рижский порт и его предприниматели могут с определенным оптимизмом ожидать следующий год. Это особенно важно для того, чтобы иметь возможность продолжать финансирование и успешно разрабатывать цифровые решения, которые так важны для будущего порта и являются абсолютной предпосылкой для устойчивости нашей отрасли и прогресса в достижении согласованных на международном уровне экологических целей».

Согласно расчетам аналитического центра CERTUS, каждая тонна груза, переваленного в Рижском Свободном порту, вносит вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в размере 10,7 евро.