Ольга Бузова попала в больницу

Напомним, Ольга Бузова несколько месяцев готовилась к сольному шоу "Вот она я", которое так и не состоялось из-за коронавирусных ограничений. К сожалению, плотный график сказался на здоровье звезды.

"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", - сообщила она.

Ольга намеревается поправиться за несколько дней.

"Врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев", - заявила она.