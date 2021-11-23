Вт, 23.11.2021
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Ольга Бузова попала в больницу

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео

35-летняя телезвезда Ольга Бузова сообщила поклонникам, что у нее проблемы со здоровьем. Об этом пишет StarHit.ru.

Напомним, Ольга Бузова несколько месяцев готовилась к сольному шоу "Вот она я", которое так и не состоялось из-за коронавирусных ограничений. К сожалению, плотный график сказался на здоровье звезды

"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", - сообщила она.

Ольга намеревается поправиться за несколько дней.

"Врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев", - заявила она. 

Напомним, у певицы травма руки: защемление нерва. Поэтому Бузова едва может пошевелить конечностью.


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