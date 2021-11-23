Сейм принял закон о среднесрочных рамках бюджета на три года

За законопроект проголосовали 52 депутата, против были 33 депутата.

Целью закона о среднесрочных бюджетных рамках на 2022, 2023 и 2024 годы является обеспечение среднесрочного бюджетного планирования. Согласно закону о бюджете и финансовом управлении, среднесрочное планирование государственного бюджета - это процесс, в рамках которого определяются доступные ресурсы на среднесрочную перспективу и обеспечивается использование этих ресурсов в соответствии с приоритетами, установленными правительством. Среднесрочное бюджетное планирование предусматривает принятие закона о государственном бюджете на один год и определение максимально допустимых общих расходов на следующие два года.

Рассматривая закон "О среднесрочных рамках бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы", депутаты поддержали несколько предложений в рамках так называемых депутатских квот, выделив в общей сложности почти 2 млн евро.

Предложения депутатов оппозиции были отклонены, однако поддержано предложение Кабинета министров о том, что АО Augstsprieguma tīkls перечислит в основной государственный бюджет в 2022 году 50% прибыли 2021 года, но не менее 29,14 млн евро.

Согласно утвержденному закону, доходная часть госбюджета в 2022 году запланирована в размере 10,9 млрд евро, а в 2023 году - в размере 12 млрд евро.

Скорректированные предельно допустимые расходы государственного бюджета в 2022 году составят 10,79 млрд евро, в 2023 году - 10,18 млрд евро, в 2024 году - 10,44 млрд евро.

При подготовке закона использовался прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) в сравнительных ценах 2015 года в размере 28,89 млрд евро на 2022 год, 29,89 млрд евро на 2023 год и 30,90 млрд евро на 2024 год. При подготовке закона использовался прогноз темпов роста ВВП на 2022 год в размере 5%, 3,5% - на 2023 год и 3,4% - на 2024 год. При подготовке закона использовался прогноз ВВП в текущих ценах в размере 34,02 млрд евро на 2022 год, 36,11 млрд евро на 2023 год и 38,03 млрд евро - на 2024 год.

Также при подготовке закона использован прогноз потенциального ВВП в сравнительных ценах 2015 года в размере 29 млрд евро на 2022 год, 29,9 млрд евро - на 2023 год и 30,8 млрд евро - на 2024 год. При подготовке закона использовался прогноз потенциальных темпов роста ВВП в размере 2,7% на 2022 год, 3% - на 2023 год и 3,1% - на 2024 год.

Целевой показатель дефицита государственного бюджета в соответствии с методологией ЕС в 2022 году составляет минус 4,7% от ВВП, в 2023 году - минус 2,1% от ВВП, в 2024 году - минус 1,4% от ВВП.