В Латвии все больше растет спрос на автомобили на газе

Хотя количество автомобилей, работающих на СПГ, в настоящее время не составляет даже одного процента от общего автомобильного рынка Латвии, эксперты подчеркивают, что интерес к этому виду топлива растет, пишет во вторник Dienas Bizness.

Один из крупнейших автопарков на СПГ в настоящее время принадлежит АО Gaso. Представитель производственного и технологического отдела компании Артур Пенцис говорит, что в распоряжении Gaso имеются 242 автомобиля различных типов, при этом 88 из них используют СПГ в качестве основного топлива.

"Преимущества газификации общественного, муниципального и коммунального транспорта неоспоримы, особенно в городах и других населенных пунктах. За 12 лет расходы на содержание парка на СПГ в нашем случае оказались на 32% ниже, чем были бы при использовании транспортных средств на дизельном топливе или бензине. Также не следует забывать, что работающие на СПГ автомобили создают на 30% меньше вредных выбросов, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - говорит А. Пенцис, добавляя, что СПГ не является новинкой для Латвии.