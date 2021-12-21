21 декабря в одном абзаце ⟩ Срок действия сертификата вакцинации в ЕС и новые решения правительства

Сегодня состоялось очередное заседание правительства. Неожиданно, но некоторые решения Кабмина оказались очень даже ничего. Бары в канун Нового года смогут работать без ограничения времени, а после 24 декабря торговые центры будут открыты и на выходных. Подарки к Новому году успеют купить все! Но это еще не все решения. Теперь въезжать в Латвию из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России можно будет только с негативным ПЦР-тестом на Covid-19. Это касается и людей, имеющих сертификат. Да, и вот еще новости о путешествиях - сертификат вакцинации будет действовать в ЕС девять месяцев. Ревакцинация против Covid-19 теперь доступна через три месяца после вакцинации. Тем временем Кариньш рассказал, как мы будем жить после 11 января. Барабанная дробь... почти ничего не изменится. А еще до мая государство будет компенсировать потребителям электроэнергии 50% расходов. Вернемся к снегу. Сегодня во многих местах Латвии снова выпал снег, поэтому почти на всех крупнейших дорогах было затруднено движение. На шоссе столкнулись четыре автомобиля: образовалась километровая пробка. Вот вам и снежный вторник.