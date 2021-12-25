Передача: В новогоднюю ночь будут работать далеко не все бары и кафе

Ресторан в Старой Риге Cuba создал уличную стойку для тех, кто во время празднования Нового года внутрь не попадет. Предварительный список гостей в соответствии с разрешенным согласно квадратуре помещений числом посетителей почти укомплектован.

Владелец бара/клуба Cuba Арнис Бишкус сказал: "Нанят дополнительный охранник, который будет контролировать число людей. Это не считая остальных расходов. Все уже обходится вдвое дороже. О большой прибыли речь уже не идет. На Новый год работаю из-за постоянных гостей, которые зарезервировали столики".

Бар/клуб Kadagi Piens, осознавая, что танцевать запрещено, готовит развлекательную программу у столиков, например, бинго с розыгрышем призов, коктейлями. В полночь - небольшой салют во дворе. Чтобы финансово не уйти "в минусы", за резервацию мест нужно будет платить.

"На прохожих не полагаемся вообще. Есть надежда, что все можно будет зарезервировать. Со стороны звонков еще не было. Запустим рекламу, посмотрим, какова будет отзывчивость. Если не будет, то, конечно, придется отменять. Ажиотажа не ощущается, чтобы внезапно звонили или писали, можно ли зарезервировать. Пока все не так", - сказал руководитель Kadagi Piens Гирт Упитис.

У Ezītis Miglā - 15 баров, и еще до решения правительства сотрудники проголосовали за то, чтобы не работать 31 декабря вообще, даже до разрешенных ранее 23 часов.

Внезапное решение правительства означает для владельцев баров и мест общепита спешный поиск персонала, готового работать в новогоднюю ночь.

"Зарплата будет вдвойне, за ночные часы даже втройне. Кажется, что для работников это может быть привлекательным, но если они уже спланировали поездку к родственникам или за границу, то может случиться так, что будет тяжело. Думаю, что будут места, которые у нас работать не будут", - заявил совладелец Ezītis Miglā Эрнандо Гамарра.

В свою очередь руководство коктейльного бара и кафе Mañana после подсчетов решило в новогоднюю ночь не работать. Действующие эпидемиологические требования по поводу четырех человек за одним столиком и дистанции между группами не позволяют наполнить помещение так, чтобы отбить вложенные в организацию праздника средства. Кроме того, запрещено танцевать, что тоже является причиной того, что люди не пойдут.

Владелец бара Юрис Юрашевскис: "При таких условиях будут только потери. Зарплаты надо платить вдвойне. Пытались найти музыкантов, которые могут выступить, но у всех ужасно большие гонорары. Это расходы, которые при таких условиях точно не окупятся. Хочу посмотреть, что это за Новый год без танцев, без движения и коммуникации между собой. Люди определенно предпочтут отпраздновать в домашних хозяйствах по 10 человек или в каких-нибудь гостевых домах, где это новогоднее настроение можно поймать".

Предприниматели данную правительством возможность отпраздновать Новый год в местах развлечения оценивают, скорее, как ловушку. Есть опасения по поводу того, не вырастет ли после праздников в стране число заболевших Covid-19, в результате чего на бары и места общепита снова будут наложены строгие ограничения.

"Не хочется в очередной раз быть виновными. Нас все время объявляют местами вспышек Covid-19. В очередной раз будет на кого показать пальцем - видите, потусовались, и теперь снова все можем сидеть дома", - заявил Юрашевскис.

"Это действительно получается как некая ловушка, в которой мы окажемся виновниками - вот, бары работали, число случаев омикрона растет... очень не хотелось бы. Постараемся все соблюдать, сколько возможно, это дистанцирование", - подтвердил Бикшус.

Известнейшие в Латвии ночные клубы, которые во время режима ЧС не работали и до 23 часов, организовывать празднования Нового года не планируют. Из-за одной ночи нет смысла задействовать всю систему.