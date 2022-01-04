Тест ⟩ Хорошо ли вы помните фильм "Сестры"?
19 июня 2001 года вышел релиз российского фильма "Сестры". Это значит, что картине Сергея Бодрова-младшего летом исполнится 21 год!
19 июня 2001 года вышел релиз российского фильма "Сестры". Это значит, что картине Сергея Бодрова-младшего летом исполнится 21 год!
"Сестры" - это российский драматический боевик. Его режиссером и сосценаристом стал самый известный "брат" Сергей Бодров-младший. Это история о двух совершенно разных сестрах. У них не просто разные отцы, они совершенно разные по духу и характеру, но в итоге начинают понимать и ценить друг друга.
Понравился тест? Попробуй эти!