Вт, 4.01.2022
У владельца торгового центра всегда был счет на 10 000 евро в месяц за два магазина, а теперь пришел счет на 70 000 евро. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika

Тест ⟩ Хорошо ли вы помните фильм "Сестры"?

Актеры из фильма "Сестры" ФОТО: https://www.instagram.com/oksana_akinshina/скриншот/ коллаж RUS TVNET

19 июня 2001 года вышел релиз российского фильма "Сестры". Это значит, что картине Сергея Бодрова-младшего летом исполнится 21 год! 

"Сестры" - это российский драматический боевик. Его режиссером и сосценаристом стал самый известный "брат" Сергей Бодров-младший. Это история о двух совершенно разных сестрах. У них не просто разные отцы, они совершенно разные по духу и характеру, но в итоге начинают понимать и ценить друг друга.  

RUS TVNET предлагает пройти небольшой тест!

Понравился тест? Попробуй эти! 


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