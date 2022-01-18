Рост цен на энергоресурсы: о поддержке надеются договориться до конца недели

Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос активно обсуждается и с политиками, и с различными группами общества и экспертами.
Кариньш отметил, что различные группы общества настаивают на разных видах поддержки, очень интенсивно ведется дискуссия между политическими партиями, у которых много разных предложений.
"Мы продолжим рассматривать все предложения, и наша цель на этой неделе прийти к тому, что можно назвать комплексным решением", - сказал глава правительства.
Он напомнил, что правительство уже ввело ряд мер поддержки, которые предназначены для конкретных групп, но в настоящее время видно, что в имеющихся условиях этой поддержки недостаточно.