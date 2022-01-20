"Начну волноваться, когда на счету будет меньше 60 тыс. евро": Муцениеце о тратах и доходах

Муцениеце рассказала, что легко тратит миллион рублей (11 600 евро) в неделю, которые уходят только на удовлетворение основных потребностей, в которые также входят две няни, личный водитель и арендная плата. А волноваться актриса может начать тогда, когда у нее на счету останется меньше пяти миллионов рублей (58 000 евро).

Забеспокоиться о своих доходах Муцениеце заставил развод с Павлом Прилучным, поэтому актриса продолжила работать в кино, а кроме того, занялась блогерской деятельностью. Агата также рассказала, как формируется ее заработок:

"Один съемочный день стоит 100 тысяч рублей (1160 евро). Это 12 часов, но бывают и переработки - они оплачиваются отдельно. За пост в Instagram беру 300 тысяч (3480 евро), за сторис - 200 (2320 евро). Реклама на YouTube обходится заказчикам примерно в 500 тысяч (5800 евро)", - поделилась девушка, добавив, что итого "набегает нормально", хоть ей и сложно сказать, сколько именно она зарабатывает в месяц.

"Никогда не считаю деньги. Паша тоже не считал, когда мы были вместе",

- призналась Агата, уточнив, что много вещей не покупает сама, а получает в подарок.

Поделилась девушка и своими дальнейшими финансовыми планами - она хочет приобрести дом и даже готова заплатить за него немалые деньги.

"Я хочу купить дом, который пока ищу. Хочу деревянный, с баней, с милым участком… Готова заплатить 20 с чем-нибудь миллионов рублей (примерно 230 тыс. евро)", - сказала звезда.

При таком заработке Агата имеет серьезные требования и к своему будущему избраннику. Актриса не скрывает, что ее ожидания для многих могут показаться завышенными - для нее важно, чтобы ее мужчина зарабатывал не меньше нее, а также имел амбиции к дальнейшему развитию. Впрочем, не исключила Агата и того, что она может влюбиться и в "босяка", после чего обеспечивать его.

Агата Муцениеце воспитывает двух детей от Павла Прилучного. Недавно бывшие супруги вместе с детьми посетили Дубай, чем вызвали слухи о своем возможном воссоединении.