Вс, 23.01.2022
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Рамзна Кадыров, глава Чечни

Программа: 2022 год пришел к 400 автовладельцам с неприятным сюрпризом

ФОТО: Ekrānuzņēmums no 4.studijas sižeta

Некий житель озадачен новыми изменениями для владельцев автомобилей, чьи машины работают на сжатом природном газе или CNG. Он отметил, что такие транспортные средства не могут пройти технический осмотр, сообщает программа LTV 4.studija.

"С 3 января этого года я не могу участвовать в дорожном движении на своей "зеленой" машине. Долгие годы после техосмотра мне писали, что у машины должен быть сертифицированный газовый баллон. На данный момент в Латвии всего две конторы, которые это делают.

Мой Volvo могут сертифицировать только в центре Volvo, но они отказываются это делать, потому что не разобрались ни с одной бумагой в течение двух лет", - говорит Янис.

Ситуация обстоит следующим образом: автомобилям с газовым оборудованием CNG каждые четыре года нужно получать сертификат о безопасности газового баллона. Без этого нельзя пройти техосмотр.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс проинформировал, что такие изменения были разработаны еще в 2018 и 2019 году. Они должны были вступить в силу 1 января 2021 года, но потом срок был перенесен на 1 января этого года.

Проблема в том, что в Латвии проверить газовый баллон можно только в центрах Škoda и Scania, а значит - владельцы других автомобильных марок даже теоретически не могут получить необходимый сертификат.

В этом году этот сертификат надо получить 436 автовладельцам, но пока это получилось лишь двое. Янис до сих пор остается без своей машины.

"Мою машину надо было эвакуатором к техосмотру. Это абсурд, но как из него выйти?

Я всегда пытался быть экологичнее, но сейчас мне говорят, что не нужна моя "зеленая" машина в Латвии!", - жалуется Янис.

И это вопрос Министерству сообщения - как можно принять требование, которое нельзя выполнить?

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