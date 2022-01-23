Программа: 2022 год пришел к 400 автовладельцам с неприятным сюрпризом

"С 3 января этого года я не могу участвовать в дорожном движении на своей "зеленой" машине. Долгие годы после техосмотра мне писали, что у машины должен быть сертифицированный газовый баллон. На данный момент в Латвии всего две конторы, которые это делают.

Мой Volvo могут сертифицировать только в центре Volvo, но они отказываются это делать, потому что не разобрались ни с одной бумагой в течение двух лет", - говорит Янис.

Ситуация обстоит следующим образом: автомобилям с газовым оборудованием CNG каждые четыре года нужно получать сертификат о безопасности газового баллона. Без этого нельзя пройти техосмотр.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс проинформировал, что такие изменения были разработаны еще в 2018 и 2019 году. Они должны были вступить в силу 1 января 2021 года, но потом срок был перенесен на 1 января этого года.

Проблема в том, что в Латвии проверить газовый баллон можно только в центрах Škoda и Scania, а значит - владельцы других автомобильных марок даже теоретически не могут получить необходимый сертификат.

В этом году этот сертификат надо получить 436 автовладельцам, но пока это получилось лишь двое. Янис до сих пор остается без своей машины.

"Мою машину надо было эвакуатором к техосмотру. Это абсурд, но как из него выйти?

Я всегда пытался быть экологичнее, но сейчас мне говорят, что не нужна моя "зеленая" машина в Латвии!", - жалуется Янис.

И это вопрос Министерству сообщения - как можно принять требование, которое нельзя выполнить?