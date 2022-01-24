Водители в шоке: ездить на природном газе дороже, чем на дизеле

Как рассказала зрительница передачи, она хотела быть более дружественной окружающее среде и ездить экономичнее, поэтому приняла решение приобрести автомобиль Škoda с СПГ-устройством - продавец сказал, что расходы на 100 километров составят около 4 евро. Похожую информацию можно было найти и на сайте торговца топливом Virši. Однако после пятимесячного ожидания, когда ключи от машины наконец были в руках, надежды на экономию развеялись.

Когда автомобиль был заказан, цена СПГ составляла 0,98 евро за килограмм, а в середине января она выросла до 2,6 евро за килограмм. Таким образом, проехать 100 километров обойдется уже не в 4, а в 10 евро.

В Латвии зарегистрировано 860 000 транспортных средств. Из них 65% ездят на дизельном топливе, 26% - на бензине, а сколько же машин на газе? Представитель CSDD Илзе Шипкевица внесла ясность, что

в 2018 году таких машин было 28, а в 2022 году их число выросло до 138.

Прирост очевиден, но можно ли сказать, что мы благодаря этому действительно стали зеленее? Является ли езда на сжиженном природном газе дружественнее среде, чем езда на дизельном топливе или бензине? Доцент автомобильной кафедры факультета машиностроения, транспорта и аэронавтики RTU Гундарс Залцманис говорит "да и нет". "Газ как таковой более дружественен окружающей среде, однако нужно принять во внимание то, как на самом деле происходит сгорание в двигателе. Есть три аспекта, которые это теоретическое преимущество газа тянут вниз. Метан более энергоэффективен, чем бензин и дизельное топливо. Бензиновая топливная смесь имеет более высокую теплотворную способность. Соотношение того, как сгорает одно топливо и как другое, также в пользу бензина".

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В свою очередь руководитель по развитию бизнеса Virši-A Янис Бетхерс указал передаче, что

причины подорожания газа можно искать уже зимой 2021 года, таким образом, 12 месяцев назад.

"Зима была холоднее, чем обычно, и это довольно значительно снизило объемы газа в хранилищах Европы. Весной хранилища были довольно пустыми и начался резкий рост цен. Дул более слабый ветер, было доступно меньше водных ресурсов, поэтому Европе в целом был необходим природный газ, чтобы покрыть спрос рынка электроэнергии. Это способствовало незамедлительному потреблению природного газа, и летом не были накоплены достаточно большие резервы, - пояснил Бетхерс. - Мы как покупатель природного газа не можем повлиять на глобальные процессы. Мы приобретаем природный газ по оптовым европейским ценам".

Менее драматичная ситуация наблюдается с автогазом. Бетхерс отметил, что это все-таки нефтепродукт и его цена "стремится" или коррелирует с ценами на бензин и дизельное топливо. Природный газ - отдельный продукт.

Во время, когда ездить на дизельном топливе гораздо экономичнее, чем на природном газе, остается только надеяться, что ситуация нормализуется. Бетхерс выразил надежду на то, что

спустя два месяца рекордных цен они снова начнут падать и в 2022 году в целом стабилизируются.

"Конечно, мы не можем это ни гарантировать, ни обещать", - сказал Бетхерс.