Ср, 2.02.2022
Наша задача как потребителей - пользоваться этой возможностью, чтобы сделать Латвию чище и зеленее Каспарс Герхардс, министр земледелия об открытии депозитной системы
Каспарс Герхардс, министр земледелия об открытии депозитной системы
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"Минималку" хотят поднять до половины от средней брутто-зарплаты

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Пересмотр размера минимальной заработной платы запланирован в первой половине 2022 года при согласовании с социальными партнерами размера минимальной зарплаты на 2023 год, заявил министр благосостояния Гатис Эглитис на встрече с Латвийским союзом свободных профсоюзов (LBAS).

Как сообщили агентству LETA в LBAS, правительство предложит установить минимальную зарплату в 2023 году в размере 50% от средней брутто-зарплаты в 2021 году. В конце прошлого года Центральное статистическое управление сообщило, что

в третьем квартале 2021 года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1280 евро.

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В настоящее время минимальная месячная заработная плата в Латвии составляет 500 евро в месяц.

На вопрос профсоюзов о восстановлении пенсий за выслугу лет работникам отдельных профессий министр благосостояния ответил, что в настоящее время Межведомственным координационным центром создана рабочая группа по разработке новой системы пенсий за выслугу, которая должна закончить свою работу до конца текущего года.


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