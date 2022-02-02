"Минималку" хотят поднять до половины от средней брутто-зарплаты

Как сообщили агентству LETA в LBAS, правительство предложит установить минимальную зарплату в 2023 году в размере 50% от средней брутто-зарплаты в 2021 году. В конце прошлого года Центральное статистическое управление сообщило, что

в третьем квартале 2021 года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1280 евро.

В настоящее время минимальная месячная заработная плата в Латвии составляет 500 евро в месяц.