Еврокомиссия снизила прогноз прироста ВВП Латвии в этом году

Одновременно Еврокомиссия увеличила прогноз инфляции, ожидая, что потребительские цены в этом году в Латвии увеличатся на 5,9% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,6%.

Прирост ВВП Литвы, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году составит 3,4% по сравнению с прогнозируемыми ранее 3,6%, а ВВП Эстонии - 3,1% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,7%.

Прирост экономики Европейского союза (ЕС) и еврозоны в этом году прогнозируется в размере 4%.

Как указал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в соответствии с прогнозами Еврокомиссии в Латвии в этом году ожидается самый стремительный рост экономики среди стран Балтии, а также он превысит средний прирост по ЕС.

"Более стремительное оздоровление экономики Латвии ожидается начиная со второго квартала года, когда прогнозируется постепенное улучшение эпидемиологической ситуации и, соответственно, менее строгие ограничительные меры. Росту экономики будет способствовать сильный внутренний спрос благодаря реализованным мерам экономического стимулирования, а также приток объемного финансирования ЕС", - сказал Домбровскис.

В то же время фактором риска остается инфляция, которая обусловлена резким ростом цен на энергоресурсы.

"Это снижает покупательную способность и в целом в ЕС, и в Латвии. Ожидается, что инфляция в этом году в Латвии составит 5,9%. Тем не менее прогнозируется, что во второй половине года ситуация на рынке энергоресурсов нормализуется, и в 2023 году инфляция снизится до 0,9%", - отмечает Домбровскис.

Говоря о бюджетной политике, он подчеркнул, что Латвии следует обратить внимание на быстрое увеличение бюджетных расходов, в том числе на меры поддержки, обеспечивая, чтобы они были целевыми и ограниченными по времени, чтобы не создавать постоянную нагрузку на бюджет в последующие годы.