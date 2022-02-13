В росте цен винят неправильно присвоенную господдержку

В то время как Латвия прошедшей осенью боролась с дельта-штаммом Covid-19, другие страны страны постепенно открывали свои экономики. Спрос резко вырос, предложение не справлялось. К этому добавились политические битвы на рынке газа, плохой урожай сырья для еды, паралич в цепях логистики, создавая глобальный рост цен.

Здоровым уровнем инфляции экономисты считают 2%. В Литве и Эстонии этот показатель около 12%, в Латвии, Бельгии, Нидерландах и Словакии - выше 7%.

Как в Эстонии, так и в Литве буму рынка недвижимости способствовало и широкое кредитование. В Латвии также с отменой последних ограничений рост экономики ускорится.

В Латвии надзор за потребительскими ценами является ответственностью Министерства экономики. Это означает, что инфляцию вызвали глобальные факторы. Совет фискальной дисциплины подчеркнул, что влияние есть и у местной политики. Например, в августе еще не было кризиса на газовом рынке, а в Латвии инфляция уже опережала уровень Европейского Союза. Глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука объясняет это тем, что государство выплачивало пособия жителям, не разбираясь, кому нужны деньги, а кто мог бы обойтись без них.

Два последних года, проведенных в мероприятиях по борьбе с Covid-кризисом, Латвии стоили 2,7 миллиарда евро. Вместе с компенсациями за дорогие энергоресурсы сумма пособий достигнет уже 3 миллиардов.

Крупнейший денежный конверт дошел до предприятий, которые были в простое или пережили спад бизнеса. Им был выплачен почти миллиард. Полмиллиарда попало в эпицентр борьбы с болезнью - отрасль здравоохранения. Еще полмиллиарда Министерству благосостояния, в основном для разовых пособий в 500 евро за каждого ребенка и 200 евро - на каждого пенсионера, которые были выплачены около года назад.

В начале кризиса поддержку получили и предприятия отрасли строительства, которые прошлую зиму провели в простое, хотя сама отрасль была на подъеме.

Такая бесцельная политика и растущие цены создают риск, что пострадают наименее защищенные - примерно пятая часть находящихся на пороге бедности жителей. Неравенство увеличивается.

В январе всем пользователям электричества из государственного бюджета была оплачена часть счета - плата за услугу и OIK. В самых богатых самоуправлениях оплачивается также подорожание теплоснабжения, компенсируются счета за газ. Это снизило цены на электричество и тепловую энергию и остановило инфляцию в январе. Дополнительно семьи получили и по 50 евро за каждого ребенка.

Решение об уплате пособий критикуют внутри Министерства финансов. Это было политическое, связанное с приближением выборов, решение, которое вместо торможения инфляции способствует ее росту среди других групп товаров и увеличит государственный долг. С этим согласны и стражи фискальной дисциплины.

Политическое руководство Министерства финансов считает, что в дальнейшем стимулировать экономику с помощью государственного бюджета больше не будет возможно. Это должны делать коммерческие банки, что должен достичь Центральный банк Латвии. Он также должен заботиться о соразмерной инфляции.

Государственная поддержка для компенсации цен на энергоресурсы предусмотрена до апреля. Но цены, скорее всего, будут расти и в дальнейшем. В теплое время жители почувствуют это меньше, но осень и следующая зима могут оказаться тяжелыми, поэтому эксперты призывают это время использовать, чтобы приспособить отопление к более дешевым ресурсам или утеплить дом.