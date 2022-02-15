Прогнозы не сбылись: требование ковид-сертификата не привело к росту безработицы

В конце января и начале февраля в Государственном агентстве занятости (NVA) состояло на учете чуть более 62 тысяч безработных. Это действительно больше, чем в начале прошлой осени, но меньше, чем во время первой вспышки Covid-19 весной 2020 года.

Опрос, проведенный рекрутинговой компанией CV-Online Latvia, показывает, что только 11% работодателей были вынуждены уволить сотрудника из-за отсутствия у него сертификата. Даже председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, который часто критикует правительство, признался агентству LETA, что "опасения по поводу влияния обязательной вакцинации на рынок труда были больше, чем это оказалось в реальности".

В последнее время в NVA зарегистрировано чуть более 20 тысяч вакансий, и, хотя количество безработных в три раза больше, нельзя назвать опасным январский уровень безработицы - 6,9%. Аналогичный уровень безработицы в 6,4% был в январе 2020 года, то есть до пандемии.