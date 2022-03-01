Началась подача деклараций о доходах. Жители Латвии традиционно "положили" EDS

Незадолго до и сразу же после полуночи, если открыть сайт eds.vid.gov.lv, выдавало ошибку, что "сервис недоступен".

ФОТО: Ekrānšāviņš

Служба госдоходов (СГД) напоминает, что жителям с подачей декларации спешить не стоит: жители, которые должны делать это обязательно, могут подать декларации в течение трех месяцев, до 1 июня, а добровольно, для возврата оправданных расходов, это можно сделать на протяжении трех лет.

СГД призывает не подавать декларации именно в первые дни марта, так как в случае, если к системе одновременно пытается подключиться чрезмерное количество пользователей, она может работать медленнее или временно стать недоступной.

На портале СГД в разделе "Годовая декларация о доходах" доступны видеообучение, запись семинара и другие информационные материалы.

Людям, у которых нет достаточных знаний или опыта в использовании EDS, помочь подготовить декларацию могут члены семьи.

Кроме того, члены семьи могут подать в своей декларации оправданные расходы своих родственников.

В декларацию можно включить оправданные расходы родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков и супругов за лечение и образование, а также расходы на образование и лечение за своих сестер и братьев, которым установлена 1-я и 2-я группы инвалидности.

Также можно записаться на очное посещение СГД, позвонив по номеру 67120005, или же отправиться в ближайший центр обслуживания, где работники окажут полноценную помощь в заполнении декларации EDS. С собой необходимо иметь удостоверение личности и, если человек использует интернет-банк, - имя пользователя и пароль от интернет-банка, чтобы можно было подключиться к EDS.

И только в случае, если у людей нет ни одной из упомянутых возможностей, декларацию по-прежнему можно распечатать на портале СГД, заполнить ее и послать в СГД п почте (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978). Однако в бумажной версии есть очень высокий риск указать некорректные данные, так как человеку самому придется вписывать в декларацию всю информацию.

До 1 июня 2021 года (если общие доходы лица в 2021 году превышали 62 800 евро - то до 1 июля) декларацию должны подать жители, у которых в связи с прогрессивной налоговой ставкой или применением дифференцированного необлагаемого минимума возникла разница в налогах, которые нужно доплатить в госбюджет, а также всем, кто:

вел хозяйственную деятельность (например, владельцы индивидуального предприятия, которые сдавали в аренду или арендовали свою собственность, являются владельцами земли, получали доходы от профессиональной деятельности и т.д.);

получал доходы за границей, в том числе моряки, трудоустроенные на используемых в международных перевозках судах, за исключением случаев, если налогоплательщик получал доходы от работы, которые облагается налогом, идентичным подоходному налогу с населения в одной из стран-членов Евросоюза;

получал необлагаемые налогами доходы, общая сумма которых за год превысила 10 000 евро (например, были получены доходы от продажи личного имущества);

получал доходы, облагаемые ставкой налога в размере 10% (например, доход от сдачи в аренду недвижимость, если СГД сообщено о ведении незарегистрированной хозяйственной деятельности, или доходы получены от продажи растущего леса или пиломатериалов, и налог не был удержан в месте выплаты дохода)

получал облагаемые другими налогами доходы, в месте выплаты которых не был удержан налог, в том числе полученные от физических лиц подарки, облагаемыми подоходным налогом. В свою очередь добровольно, чтобы вернуть оправданные расходы, годовую декларацию в этом году можно подавать не только за 2021 год, но и за 2020 и 2019 годы, а с 16 июня 2022 года - и за 2018 год.