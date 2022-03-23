Ср, 23.03.2022
В настоящее время нет оснований говорить о приближающемся глобальном кризисе, но вероятность новой рецессии в Европе и США, безусловно, возросла. Мартиньш Аболиньш, экономист
Мартиньш Аболиньш, экономист

Четыре шага, которыми Китай незаметно делает жизнь в России еще сложнее

ФОТО: Reuters/ScanPix

Несмотря на то, что на словах Китай и Россия почти что обещали друг другу "вечную любовь", на деле Китай незаметно дистанцируется от российской экономики, которую затронули беспрецедентные санкции. В начале февраля, еще до начатой Россией войны в Украине, обе страны сообщили, что "у дружбы России и Китая нет границ", однако похоже, что границы все-таки есть.

После начала войны российская экономика получила болезненный удар - против нее были установлены санкции по всему миру - начиная с США и заканчивая Австралией и Японией. Желание Китая помогать значительно снизилось, однако публично Пекин до сих пор не осудил Россию за ее нападение на соседнюю страну. Впрочем, Китай хочет избежать так называемых производных санкций, сотрудничая с санкционированными российскими предприятиями. Говоря о санкциях, Китай публично осудил санкции Запада против России, заявив, что "это неэффективный способ решения конфликта". Эффективнее было бы решать кризис дипломатическими приемами.

"Китай не является частью кризиса, и он не хочет, чтобы санкции затронули китайскую экономику", - заявил на прошлой неделе глава МИД Китая Ван Йи в разговоре с испанским коллегой.

В среду последовали новые сообщения от китайских чиновников. Так, например, посол Китая в Украине Фань Сяньжуна сообщил, что "Китай никогда не нападет на Украину. Китай поможет, особенно в сфере экономики".

Утром в понедельник, 21 марта, посол Китая в США Цуй Тянькай в интервью CBS сказал, что "Китай не поддержит войну России против Украины поставками оружия и боеприпасов Москве и "сделает все во благо деэскалации кризиса".

Опасения, что китайские компании могут затронуть американские санкции в связи с сотрудничеством этих компаний с Россией, потрясли финансовый рынок Китая. Руководство Китая пообещало сделать все возможное, чтобы сохранить стабильность на финансовых рынках.

На прошлой неделе прозвучала информация, что Китай готовится оказать России военную и экономическую поддержку, однако Китай эту информацию опроверг, назвав дезинформацией. Аналитики указывают, что Китай сейчас старается найти "деликатный баланс", на словах поддерживая Москву, однако фактически стараясь не ухудшить отношения с Вашингтоном.

Пекин и Москву объединяет стратегический интерес - выступить против "доминации стран Запада". Впрочем, китайские банки не могут позволить себе потерять доступ к долларам США, и очень многим сферам Китая очень важен доступ к американским технологиям.

Нужно добавить, что Китай - главный торговый партнер России, однако у Пекина другие приоритеты. Объем внешней торговли Китая с Россией составляет всего 2%, тогда как Евросоюз и США играют во внешней торговле Китая куда более значительную роль. Именно поэтому Китай незаметно продолжает дистанцироваться от российской экономики. CNN обобщило четыре шага, как именно Китай это делает.

Первый шаг - позволил рублю упасть

Китайская валюта юань - не та валюта, которой можно торговать абсолютно свободно. По поводу различных сделок чаще всего решения принимают чиновники Народного банка Китая. На прошлой неделе представители Народного банка Китая удвоили объем торговли рублем, позволив российской валюте падать быстрее.

С начала войны в Украине рубль потерял уже более 20% своей стоимости как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Позволяя рублю падать и по отношению к юаню, Пекин фактически не помогает Москве. Указывается, что российским потребителям придется платить большую сумму в рублях за импортные товары из Китая, например, за смартфоны и автомобили.

Такие китайские бренды как, например, Xiaomi и Huawei в России очень популярны - у них до войны была такая же часть рынка, как у Apple и Samsung.

В свою очередь такие китайские автопроизводители как Great Wall Motor и Geely Auto занимают 7% российского авторынка, в прошлом году они продали более 115 тысяч транспортных средств. Более того, компания Great Wall Motor прекратила поставлять в Россию новые автомобили, принимая во внимание колебание валют.

В случае расширения объемов торговли юань смог бы удержаться в при колебании рубля, поэтому китайские компании могут снизить различные риски, сообщил принадлежащий Китаю China Business Network. Сейчас из торговли Китая и России в юанях происходят сделки на 25 миллиардов долларов.

Второй шаг - сидит на резервах

Самая важная помощь, которую Китай мог бы предложить России - это свободный подход к резервам на более чем 90 миллиардов долларов, которые Россия хранит в юанях, пишет экономист Natixis Алисия Гарсия-Эррера. Из-за западных санкций заморожены резервы иностранной валюты России на 315 миллиардов долларов - это примерно половина российских резервов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государство хотело бы использовать свои резервы в юанях, так как у государства нет доступа к долларам и евро. Однако Народный банк Китай пока что не предоставил никакой информации по поводу своей позиции по отношению к резервам России.

"Если бы Китай позволил Москве конвертировать свои резервы из юаней в доллары или евро, это помогло бы России в нынешней ситуации. Однако репутация и риск столкнуться с санкциями не позволяет Народному банку Китая свободно распоряжаться этими средствами", - указала Гарсия-Эррера.

"Если бы Китай позволил России использовать резервы в юанях и конвертировать их в доллары и евро, то западные инвесторы довольно быстро потеряли бы интерес к Китаю", - отметила экономист.

Третий шаг - отказался поставлять авиадетали

Установленные США и ЕС санкции предусматривают, что крупнейшие в мире предприятия авиастроения - Boeing и Airbus - больше не смогут поставлять запчасти для российских авиакомпаний. То же самое относится и к производителям двигателей для самолетов. Это означает, что российским авиакомпаниям в течение нескольких недель придется остаться без запчастей или выполнять рейсы на запчастях, которым необходима регулярная замена.

В начале марта один российский чиновник сообщил, что Китай отказался слать в Россию детали для самолетов. Это плохие новости для Москвы, которая ищет альтернативных поставщиков. Российские чиновники указали, что государство ищет разные возможности, как получать детали из Турции и Индии.

В 2017 году Россия и Китай начали сотрудничество по созданию нового пассажирского самолета, который стал бы потенциальным конкурентом Boeing и Airbus. Производство самолета CR929 началось, однако есть отдельные несогласованности в связи с поставками деталей. Было предусмотрено, что самолет будет доступен авиакомпаниям уже в 2024 году, однако теперь этот срок перенесен на 2029 год.

Четвертый шаг - заморозил инвестиции в инфраструктуру

Всемирный банк заморозил все программы в России и Беларуси. Эта организация не подтверждала новые займы или инвестиции в Россию еще с 2014 года, а в Беларусь - с 2020 года.

Самое удивительное, что базируемый в Пекине Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру (AIIB) делал то же самое. В сообщении, опубликованном в начале марта, было сказано, что "банк останавливает все операции в связи с Россией и Беларусью, и это делается в лучших интересах банка".

Принимая во внимание, что у Китая нет большого влияния во Всемирном банке (базируется в Вашингтоне), Азиатском банке развития (важный игрок в котором - Япония), Китай в 2016 голу создал AIIB. В этом банке у Китая 26,5% голосов, у Индии - 7,6%, а у России - 6%.

Решение AIIB остановить операции в России означает то, что займы на 1,1 миллиарда долларов для развития российских автомобильных и железных дорог в нем заморожены на неопределенное время.

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