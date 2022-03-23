Четыре шага, которыми Китай незаметно делает жизнь в России еще сложнее

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государство хотело бы использовать свои резервы в юанях, так как у государства нет доступа к долларам и евро. Однако Народный банк Китай пока что не предоставил никакой информации по поводу своей позиции по отношению к резервам России.

"Если бы Китай позволил Москве конвертировать свои резервы из юаней в доллары или евро, это помогло бы России в нынешней ситуации. Однако репутация и риск столкнуться с санкциями не позволяет Народному банку Китая свободно распоряжаться этими средствами", - указала Гарсия-Эррера.

"Если бы Китай позволил России использовать резервы в юанях и конвертировать их в доллары и евро, то западные инвесторы довольно быстро потеряли бы интерес к Китаю", - отметила экономист.

Третий шаг - отказался поставлять авиадетали

Установленные США и ЕС санкции предусматривают, что крупнейшие в мире предприятия авиастроения - Boeing и Airbus - больше не смогут поставлять запчасти для российских авиакомпаний. То же самое относится и к производителям двигателей для самолетов. Это означает, что российским авиакомпаниям в течение нескольких недель придется остаться без запчастей или выполнять рейсы на запчастях, которым необходима регулярная замена.

В начале марта один российский чиновник сообщил, что Китай отказался слать в Россию детали для самолетов. Это плохие новости для Москвы, которая ищет альтернативных поставщиков. Российские чиновники указали, что государство ищет разные возможности, как получать детали из Турции и Индии.

В 2017 году Россия и Китай начали сотрудничество по созданию нового пассажирского самолета, который стал бы потенциальным конкурентом Boeing и Airbus. Производство самолета CR929 началось, однако есть отдельные несогласованности в связи с поставками деталей. Было предусмотрено, что самолет будет доступен авиакомпаниям уже в 2024 году, однако теперь этот срок перенесен на 2029 год.

Четвертый шаг - заморозил инвестиции в инфраструктуру

Всемирный банк заморозил все программы в России и Беларуси. Эта организация не подтверждала новые займы или инвестиции в Россию еще с 2014 года, а в Беларусь - с 2020 года.

Самое удивительное, что базируемый в Пекине Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру (AIIB) делал то же самое. В сообщении, опубликованном в начале марта, было сказано, что "банк останавливает все операции в связи с Россией и Беларусью, и это делается в лучших интересах банка".

Принимая во внимание, что у Китая нет большого влияния во Всемирном банке (базируется в Вашингтоне), Азиатском банке развития (важный игрок в котором - Япония), Китай в 2016 голу создал AIIB. В этом банке у Китая 26,5% голосов, у Индии - 7,6%, а у России - 6%.

Решение AIIB остановить операции в России означает то, что займы на 1,1 миллиарда долларов для развития российских автомобильных и железных дорог в нем заморожены на неопределенное время.