Четыре шага, которыми Китай незаметно делает жизнь в России еще сложнее

Опасения, что китайские компании могут затронуть американские санкции в связи с сотрудничеством этих компаний с Россией, потрясли финансовый рынок Китая. Руководство Китая пообещало сделать все возможное, чтобы сохранить стабильность на финансовых рынках.
На прошлой неделе прозвучала информация, что Китай готовится оказать России военную и экономическую поддержку, однако Китай эту информацию опроверг, назвав дезинформацией. Аналитики указывают, что Китай сейчас старается найти "деликатный баланс", на словах поддерживая Москву, однако фактически стараясь не ухудшить отношения с Вашингтоном.
Пекин и Москву объединяет стратегический интерес - выступить против "доминации стран Запада". Впрочем, китайские банки не могут позволить себе потерять доступ к долларам США, и очень многим сферам Китая очень важен доступ к американским технологиям.
Нужно добавить, что Китай - главный торговый партнер России, однако у Пекина другие приоритеты. Объем внешней торговли Китая с Россией составляет всего 2%, тогда как Евросоюз и США играют во внешней торговле Китая куда более значительную роль. Именно поэтому Китай незаметно продолжает дистанцироваться от российской экономики. CNN обобщило четыре шага, как именно Китай это делает.
Первый шаг - позволил рублю упасть
Китайская валюта юань - не та валюта, которой можно торговать абсолютно свободно. По поводу различных сделок чаще всего решения принимают чиновники Народного банка Китая. На прошлой неделе представители Народного банка Китая удвоили объем торговли рублем, позволив российской валюте падать быстрее.
С начала войны в Украине рубль потерял уже более 20% своей стоимости как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Позволяя рублю падать и по отношению к юаню, Пекин фактически не помогает Москве. Указывается, что российским потребителям придется платить большую сумму в рублях за импортные товары из Китая, например, за смартфоны и автомобили.
Такие китайские бренды как, например, Xiaomi и Huawei в России очень популярны - у них до войны была такая же часть рынка, как у Apple и Samsung.
В свою очередь такие китайские автопроизводители как Great Wall Motor и Geely Auto занимают 7% российского авторынка, в прошлом году они продали более 115 тысяч транспортных средств. Более того, компания Great Wall Motor прекратила поставлять в Россию новые автомобили, принимая во внимание колебание валют.
В случае расширения объемов торговли юань смог бы удержаться в при колебании рубля, поэтому китайские компании могут снизить различные риски, сообщил принадлежащий Китаю China Business Network. Сейчас из торговли Китая и России в юанях происходят сделки на 25 миллиардов долларов.
Второй шаг - сидит на резервах
Самая важная помощь, которую Китай мог бы предложить России - это свободный подход к резервам на более чем 90 миллиардов долларов, которые Россия хранит в юанях, пишет экономист Natixis Алисия Гарсия-Эррера. Из-за западных санкций заморожены резервы иностранной валюты России на 315 миллиардов долларов - это примерно половина российских резервов.