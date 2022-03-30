Ср, 30.03.2022
Время политики сдерживания закончилось - нужно переходить к передовой обороне. Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Новый скачок цен на топливо ожидается в пятницу

Автозаправка. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Автоводители уже заметили, что на прошлой неделе традиционно более дешевое дизельное топливо на заправках вдруг сравнялось в цене с бензином 95-й марки, а теперь стало даже дороже. Судя по всему, пошел процесс постепенного "освоения" новых цен, так как в пятницу, 1 апреля, вступит в силу норма об увеличении доли обязательных биокомпонентов в продаваемом топливе, что, по оценкам многих экспертов, увеличит стоимость и без того дорогого дизельного топлива на 10-14 евроцентов, пишет Latvijas Avīze.

Например, вчера, 29 марта, средняя цена бензина 95-й марки на основных АЗС Латвии составляла 1,82 евро за литр, а "дизель" стоил 1,85 евро. За месяц дизельное топливо подорожало на 38 центов, бензин - на 22 цента.

"Правительство сейчас вводит общественность в заблуждение, говоря, что что-то делает для сдерживания искусственного роста цен на топливо, но на дворе 1 апреля, и мы видим, что на самом деле они не делают ничего. Поправки к законодательству, которые мы подготовили для того, чтобы государство в меру своих возможностей ограничило давление роста цен, лежат на столах у депутатов, и завтра по ним состоится повторное голосование", - сказал в беседе с Latvijas Avīze оппозиционный депутат Сейма, член фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.

Завтра будет предпринята уже вторая попытка оппозиционных депутатов внести в Сейм поправки об изменениях в регулировании доли примесей биоэтанола, или биотопливных смесей, откладывающие введение новых норм до конца года и тем самым снижающие повышение цен, которое, по подсчетам депутатов, составит 10-12 евроцентов. Как сообщают торговцы топливом, цены для покупателей на АЗС формируются в следующих пропорциях: 55% составляют налоги, 39% - цена топлива и логистика, 6% - торговая наценка.

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