Новый скачок цен на топливо ожидается в пятницу

Например, вчера, 29 марта, средняя цена бензина 95-й марки на основных АЗС Латвии составляла 1,82 евро за литр, а "дизель" стоил 1,85 евро. За месяц дизельное топливо подорожало на 38 центов, бензин - на 22 цента.
"Правительство сейчас вводит общественность в заблуждение, говоря, что что-то делает для сдерживания искусственного роста цен на топливо, но на дворе 1 апреля, и мы видим, что на самом деле они не делают ничего. Поправки к законодательству, которые мы подготовили для того, чтобы государство в меру своих возможностей ограничило давление роста цен, лежат на столах у депутатов, и завтра по ним состоится повторное голосование", - сказал в беседе с Latvijas Avīze оппозиционный депутат Сейма, член фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.
Завтра будет предпринята уже вторая попытка оппозиционных депутатов внести в Сейм поправки об изменениях в регулировании доли примесей биоэтанола, или биотопливных смесей, откладывающие введение новых норм до конца года и тем самым снижающие повышение цен, которое, по подсчетам депутатов, составит 10-12 евроцентов. Как сообщают торговцы топливом, цены для покупателей на АЗС формируются в следующих пропорциях: 55% составляют налоги, 39% - цена топлива и логистика, 6% - торговая наценка.
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