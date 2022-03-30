Новый скачок цен на топливо ожидается в пятницу

"Правительство сейчас вводит общественность в заблуждение, говоря, что что-то делает для сдерживания искусственного роста цен на топливо, но на дворе 1 апреля, и мы видим, что на самом деле они не делают ничего. Поправки к законодательству, которые мы подготовили для того, чтобы государство в меру своих возможностей ограничило давление роста цен, лежат на столах у депутатов, и завтра по ним состоится повторное голосование", - сказал в беседе с Latvijas Avīze оппозиционный депутат Сейма, член фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.