Страны Балтии первыми в Европе полностью отказались от российского газа

Он отметил, что газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.

Руководитель "Conexus" подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, так как на них больше нельзя полагаться.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала - чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул Барисс.

Он отметил, что в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода - 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

Как сообщалось, в этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.