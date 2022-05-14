RNP: Ригу ждет один из крупнейших отопительных кризисов

По окончании отопительного сезона клиенты RNP не расплатились за услуги в полном объеме - задолженность за прошедший отопительный сезон составляет 3,9 млн евро, сообщили в RNP.

Учитывая сложную ситуацию с энергоресурсами, на которую влияет геополитическая ситуация, прогнозы повышения цен на отопление на следующий сезон очень печальные, заявила агентству LЕТА представитель RNP Уна Греневица. В следующем сезоне наряду с новыми проблемами отопления останутся и старые нерешенные проблемы.

Согласно нормативной базе, поставщик тепла может не включать отопление, если не оплачено 100% услуг за предыдущий сезон.

RNP призывает политиков внести поправки в нормативные акты. Например, впервые в сотрудничестве с Rīgas siltums началось списание безнадежных долгов. По словам Нейманиса, вопреки обещаниям Минэкономики не предприняло никаких шагов в направлении решения этого вопроса.