Правительство решило продлить поддержку украинским беженцам еще на 30 дней

Предусматривается, что возможность получения первичной поддержки на дополнительный срок до 30 дней будет распространяться на тех жителей Украины, которые подали заявку на ранее предусмотренную 90-дневную помощь или уже получили ее до 31 мая.

Это означает, что, если 90-дневный период получения первичной помощи гражданину Украины закончился, например, 25 мая или в любой день до 31 мая, человек сможет продолжать получать ее еще 30 дней с наступления 90-го дня.

В свою очередь, украинские граждане, обратившиеся за первичной поддержкой на проживание и питание с 1 июня, получат поддержку на проживание до 90 дней, а питание - до 30 дней.

Как сообщается в аннотации к законопроекту, на эти цели потребуется дополнительное финансирование в размере до 8,475 млн евро, в том числе до 5,085 млн евро на проживание и до 3,39 млн евро на питание. Финансирование планируется выделить из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

Одновременно с поправками также планируется разрешить юридическим лицам получать компенсацию за добровольное размещение граждан Украины. Законопроект предусматривает, что юридическое лицо, которое размещает одного или нескольких граждан Украины в принадлежащем ему доме, имеет право на компенсацию дополнительных расходов, связанных с размещением.

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано почти 30 тыс. украинских беженцев.