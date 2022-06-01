Счета за коммуналку в Риге могут вырасти вдвое

В прошедшем отопительном сезоне счета за отопление выросли примерно на 60%, но платежная дисциплина клиентов улучшилась, так как долги увеличились лишь на 30%. В конце отопительного сезона, в апреле, общие задолженности клиентов составляли 3,9 млн евро, а сейчас снизились до 1,2 млн евро. По прогнозам Нейманиса, в начале следующего отопительного сезона долг может составить около 1 млн евро.

Нынешние прогнозы о ситуации в следующем отопительном сезоне свидетельствуют о том, что затраты значительно возрастут и может оказаться, что за отопление в однокомнатной квартире придется платить около 150 евро.

Нейманис отметил, что отопление - основной компонент коммунальных счетов, и общие счета следующей зимой могут быть в два раза выше, чем сейчас.