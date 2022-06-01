Цена топлива превысила 2 евро за литр

Как сообщается на сайте компании Circle K Latvia, во вторник, 31 мая, самая низкая цена 95-го бензина на АЗС в Риге составляла 2,004 евро за литр, бензин 98-й марки стоил 2,044 евро за литр, а дизельное топливо - 1,894 евро за литр.

На АЗС Virši-A самая низкая цена 95-го бензина составляет 2,004 евро за литр, 98-го - 2,044 евро за литр, а дизельное топливо стоит 1,904 евро за литр.

Компания Neste Latvija сообщает, что на ее АЗС бензин 95-й марки стоит 1,997 евро за литр, цена 98-го бензина составляет 2,037 евро за литр, дизельного топлива - 1,897 евро за литр.

На АЗС Viada Baltija бензин 95-й марки стоит 2,002 евро за литр, 98-й марки - 2,012 евро за литр, а цена дизельного топлива составляет 1,874 евро за литр.