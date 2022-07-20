Главное за 20 июля ⟩ Интервью с мэром Даугавпилса, Европа сокращает потребление газа и предупреждение о жаре

Новости Латвии:

Даугавпилс буквально ворвался в национальную повестку этого лета. Сначала мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") вызвал возмущение властей и Службы государственной безопасности, посетив мероприятие в честь Дня независимости Беларуси в гостинице Latgola, за что ему пригрозили отставкой.

Министр обороны Артис Пабрикс предложил вернуть обязательную военную службу. Услышав это, я прошел через все пять стадий принятия неизбежного (хоть научно их так никто и не подтвердил) и делюсь своими наблюдениями.

В четверг днем температура воздуха в Латвии ожидается от +24 градусов на побережье Видземе до +30...+31 градуса местами в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

Президент Латвии Эгил Левитс дал интервью российскому журналисту, экс-главе радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. В эфир интервью вышло на телеканале RTVi. Показательно, что этот телеканал в Латвии запрещен к трансляции.

В среду, 20 июля, на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение о демонтаже обелиска и мемориала советской армии возле Кишэзерса.

"Согласие" призывает сразу же после выборов в 14-й Сейм ввести в Латвии чрезвычайную социальную ситуацию, финансово поддержав оплату счетов жителей, сообщили представители партии.

Во вторник, 19 июля, утром загорелся памятник архитектуры в Огре, недалеко от берегов Даугавы, на проспекте Упес. Жители окрестностей говорят, что около 6 часов утра к веранде прокралась женщина, которая, желая отомстить бывшему любовнику за измену, устроила пожар.

Главное за рубежом:

Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам ЕС начать сокращать потребление уже сейчас, за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой.

Украинские и российские власти подтвердили, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Антоновского моста через Днепр.

Президент России Владимир Путин посетил Иран - это второй его зарубежный визит после начала войны в Украине. Тегеран остается одним из немногих союзников Москвы на международной арене.

Во вторник, 19 июля, у консульства Латвии в Витебске прошел митинг в поддержку Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV, воспитанники которого взяли интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко во время фестиваля "Славянский базар".

Юрий Николаев, живущий в Гостомеле, в Киевской области, рассказал, что российские военные, которые в течение нескольких недель оккупировали этот населенный пункт, вынесли из его квартиры и соседних квартир все техническое оборудование.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "география специальной военной операции" России против Украины изменилась.

Интересное чтиво:

Водолазы сделали необычные фото и видематериалы в прошлом латвийского культурного наследия, спрятанного теперь в глубинах Даугавы - эстрады Лиепавоту парка Вигантес, затопленной Плявиньской ГЭС.

"Россия - это такой бытовой термин. России нет. Есть Российская Федерация", - поправил меня мультиинструменталист и блогер Никита Марченко.

Российский юморист и актер Сергей Светлаков продал любимый дом в Юрмале.

Самка моржа, которую в начале июля заметили в Лиепае, скончалась, сообщает финское СМИ Helsingin Sanomat.

Популярный российский комик, шоумен и ведущий Максим Галкин снова поделился в своем Instagram видеозаписями из Юрмалы, куда он переехал после осуждения вторжения России в Украину.