Главное за 20 июля ⟩ Интервью с мэром Даугавпилса, Европа сокращает потребление газа и предупреждение о жаре

Даугавпилс буквально ворвался в национальную повестку этого лета. Сначала мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") вызвал возмущение властей и Службы государственной безопасности, посетив мероприятие в честь Дня независимости Беларуси в гостинице Latgola, за что ему пригрозили отставкой.
Министр обороны Артис Пабрикс предложил вернуть обязательную военную службу. Услышав это, я прошел через все пять стадий принятия неизбежного (хоть научно их так никто и не подтвердил) и делюсь своими наблюдениями.
В четверг днем температура воздуха в Латвии ожидается от +24 градусов на побережье Видземе до +30...+31 градуса местами в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
Президент Латвии Эгил Левитс дал интервью российскому журналисту, экс-главе радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. В эфир интервью вышло на телеканале RTVi. Показательно, что этот телеканал в Латвии запрещен к трансляции.
В среду, 20 июля, на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение о демонтаже обелиска и мемориала советской армии возле Кишэзерса.
"Согласие" призывает сразу же после выборов в 14-й Сейм ввести в Латвии чрезвычайную социальную ситуацию, финансово поддержав оплату счетов жителей, сообщили представители партии.
Во вторник, 19 июля, утром загорелся памятник архитектуры в Огре, недалеко от берегов Даугавы, на проспекте Упес. Жители окрестностей говорят, что около 6 часов утра к веранде прокралась женщина, которая, желая отомстить бывшему любовнику за измену, устроила пожар.
Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам ЕС начать сокращать потребление уже сейчас, за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой.
Украинские и российские власти подтвердили, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Антоновского моста через Днепр.
Президент России Владимир Путин посетил Иран - это второй его зарубежный визит после начала войны в Украине. Тегеран остается одним из немногих союзников Москвы на международной арене.
Во вторник, 19 июля, у консульства Латвии в Витебске прошел митинг в поддержку Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV, воспитанники которого взяли интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко во время фестиваля "Славянский базар".
Юрий Николаев, живущий в Гостомеле, в Киевской области, рассказал, что российские военные, которые в течение нескольких недель оккупировали этот населенный пункт, вынесли из его квартиры и соседних квартир все техническое оборудование.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "география специальной военной операции" России против Украины изменилась.
Водолазы сделали необычные фото и видематериалы в прошлом латвийского культурного наследия, спрятанного теперь в глубинах Даугавы - эстрады Лиепавоту парка Вигантес, затопленной Плявиньской ГЭС.
"Россия - это такой бытовой термин. России нет. Есть Российская Федерация", - поправил меня мультиинструменталист и блогер Никита Марченко.
Российский юморист и актер Сергей Светлаков продал любимый дом в Юрмале.
Самка моржа, которую в начале июля заметили в Лиепае, скончалась, сообщает финское СМИ Helsingin Sanomat.
Популярный российский комик, шоумен и ведущий Максим Галкин снова поделился в своем Instagram видеозаписями из Юрмалы, куда он переехал после осуждения вторжения России в Украину.
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