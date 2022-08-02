Штейнбука: снижение налогов не снизит инфляцию

Поэтому единственное, что правительство может предпринять, это попытаться смягчить последствия инфляции, отметила она.

"Причина инфляции лежит вне Латвии, поэтому единственное, что правительство может сделать, это попытаться смягчить ее последствия. Лучший способ - целевая поддержка менее защищенных жителей и предприятий с потенциалом роста, экспорта и инноваций", - сказала Штейнбука.

Также необходимо следить за тем, что делают соседи, чтобы латвийские предприятия не теряли конкурентоспособность из-за интенсивных программ поддержки в соседних странах.

Кроме того, как указала председатель СФД, в условиях высокой инфляции правительство должно рассматривать снижение расходов, и, хотя в компетенцию СФД не входят указания, какие расходы сокращать, ясно, что было бы полезно провести радикальный аудит функций и расходов госучреждений.

"В любых условиях важно сокращать неэффективные траты. Понятно, что перед правительством стоит целый ряд проблем, решение которых требует бюджетных средств, например, неизвестно, какой будет ситуация с Covid-19 осенью, растут цены на энергоресурсы, нужна поддержка украинским беженцам, необходимы инвестиции для развития производства энергии, также нужно укреплять оборонный потенциал государства. Не говоря уже об инвестициях в образование и науку. Запросов и приоритетов очень много", - сказала Штейнбука.

Она отметила, что снижать налоги в условиях инфляции - рискованный шаг, который не гарантирует эффективного уменьшения инфляции, зато гарантирует существенное сокращение бюджетных доходов.

"Польша, например, в марте ввела амбициозную антиинфляционную программу на шесть месяцев. Несмотря на это, в июне инфляция в Польше составила 15,6% (в феврале - 8,5%). И это у большой польской экономики, которая имеет свои ресурсы в виде угля, которая более автономна и самодостаточна. Возможности Латвии еще меньше. Снижение налогов не уменьшит инфляцию", - подчеркнула глава СФД.