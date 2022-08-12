В Европе новые рекорды цен на электроэнергию. Bloomberg назвало причины

Рост цен отражает напряженную ситуацию на рынке природного газа, так как Россия продолжает снижать поставки, а страны Европы активно пытаются заполнить газохранилища и создать резервы на зиму. Кроме того, нужно принять во внимание и снижение мощностей ядерных реакторов. Давление на стоимость электроэнергии оказывает и слабая выработка ветряной и гидроэнергии.

На Европейской энергетической бирже ориентировочные цены на электроэнергию на следующий год в Германии выросли на 6,6% - до 455 евро за мегаватт-час. Во Франции цена выросла на 7,8% - до 622 евро за мегаватт-час.

Этим летом аномальная жара в Европе увеличила спрос, а также усугубила проблемы с поставками электроэнергии, так как главные водохранилища, используемые гидроэлектростанциями, а также для охлаждения АЭС и транспортировки энергоносителей, сильно обмельчали.

Особенно тяжелая ситуация во Франции, поскольку там более половины атомных электростанций отключены на техническое обслуживание. Обычно государство экспортирует энергию, однако в этом году Франция импортирует ее, вынуждая соседние страны потреблять больше газа.

Кроме того, во Франции бушуют лесные пожары, что вынудило президента страны Эммануэля Макрона попросить помощи у других стран Европы и призвать жителей тушить лесные пожары вместе с десятью тысячами пожарных.

Дефицит энергии привел к тому, что Великобритания объявила предупреждение, что в краткосрочной перспективе может возникнуть ситуация, когда спрос превышает предложение. Местное предприятие электроснабжения National Grid сообщило, что энергия производится в достаточном количестве, однако риск, что спрос превысит доступное количество энергии, достаточно велик, и это еще одна проблема, с которой электроэнергетическая система Европы столкнется в этом году.