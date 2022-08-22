В рубрике TVNET "Спросите журналиста TVNET" мы отвечаем на вопросы, присланные читателями. Первый из них связан с решением Latvijas gāze возобновить с 1 июля этого года закупки природного газа в России, несмотря на то, что он регулярно используется Россией как инструмент манипулирования. До второго вторжения России в Украину члены ЕС, включая Латвию, продолжали сотрудничать с Россией в качестве делового партнера. Однако газ является второй после нефти основной статьей дохода в бюджете РФ. Считается, что российский газ стал инструментом для подпитки российской военной машины.
Есть ли в Латвии альтернатива российскому газу?
Исторически сложилось так, что с момента восстановления независимости до 2017 года Латвия закупала до 100% природного газа у России. Причина в том, что система газоснабжения Латвии не была подключена к общей системе природного газа ЕС. Только в 2015 году появилась первая альтернатива российским энергоресурсам. Клайпедский терминал сжиженного природного газа в определенные периоды полностью обеспечивал потребление газа в Латвии. Однако этой зимой он не сможет оказать Латвии поддержку в том объеме, в котором она была бы необходима. В то же время подготовка латвийского правительства к отопительному сезону не дает общественности ясности относительно того, хватит ли природного газа как для населения, так и для предприятий.
Читатель TVNET, пожелавший остаться анонимным, задавая вопрос, хотел узнать, известно ли что-нибудь о том, с какой компанией Latvijas gāze заключило покупку, заплатив в евро.
"Разве не было альтернативы, купить у другой страны, которая не продает российский газ?" - спрашивает читатель.
Альтернативы российскому природному газу
Латвия намерена полностью отказаться от использования российского природного газа с 1 января 2023 года, внеся поправки в "Закон об энергетике". Закон гласит, что оператор по управлению и хранению природного газа должен обеспечить инфраструктуру, которая ограничивает риски поставок и создает стратегические запасы. Государственный трейдер должен предоставить необходимое количество природного газа для следующего отопительного сезона не позднее 31 августа каждого года.
В последние годы появились реальные альтернативы закупкам российского природного газа. В 2015 году в Клайпеде начал работу терминал сжиженного природного газа, который принимает импорт из разных стран, в тот числе из Норвегии и США. Также было построено литовское трубопроводное соединение с Польшей (GIPL), которое начало работу в 2022 году. Строительство этого газопровода впервые обеспечило интеграцию всех трех стран Балтии в газотранспортную систему ЕС. Кроме того, с 1 января 2020 года газотранспортная система стран Балтии подключена к финской газотранспортной системе, где операторы газотранспортных систем Финляндии, Латвии и Эстонии объединены в единый рынок (FINESTLAT). Такая динамика значительно повышает способность Латвии снижать риски в сфере газоснабжения.
Так почему же российский природный газ покупают всего за пару месяцев до начала отопительного сезона? Даже с началом российского вторжения в Украину и все более нестабильными поставками российского природного газа в начале июля глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что газ покупается не у "Газпрома", а у другого поставщика тоже в России. Имя поставщика не было раскрыто - и оно пока неизвестно. Однако Россия всегда использовала рынок природного газа против Латвии и ее интересов. Российские "трубопроводные войны" часто причисляют к российским гибридным методам дестабилизации. С другой стороны, Латвия даже вместе с Эстонией, Литвой и Финляндией не является достаточно крупным игроком в контексте закупок природного газа, чтобы диктовать правила, поэтому она была вынуждена платить цену, установленную Россией.
Какой план действий на отопительный сезон без российского газа?
Правительство в настоящее время все еще конкретизирует возможные решения приближающегося энергетического кризиса. Наша самая большая надежда - терминалы сжиженного газа в регионе. Клайпедский терминал сжиженного газа, который долгое время считался возможным ответом на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа в Латвию, уже заявил, что в этом отопительном сезоне у него не будет свободных мощностей. Поэтому еще одним инструментом для решения проблем ближайшего отопительного сезона является создание в регионе еще одного терминала сжиженного газа. Быстрее всего его можно было бы создать в Палдиски, Эстония. Это особенно важно для компаний, которые уже переходят на более экологичные производственные процессы. Данный терминал может быть введен в эксплуатацию к ноябрю 2022 года. Минэкономики также проводит исследование по вопросу строительства терминала сжиженного газа в Латвии, но конкретные сроки реализации проекта не называются.
Путаница относительно данных о количестве природного газа, хранящегося в Инчукалнском подземном газохранилище, и его владельцах привела к серьезному коммуникационному кризису. 10 августа Latvijas gāze опубликовало заявление, в котором поясняется, что количество принадлежащего Латвии в Инчукалнсе газа составляет менее 1,15 ТВтч, которые предусмотрены "Законом об энергетике" в качестве обязательного для обеспечения стратегических запасов природного газа. В ответ Минэкономики выступило с заявлением, пояснив, что природного газа для населения по-прежнему будет достаточно. Об этом убедительно заявила министр экономики Илзе Индриксоне в интервью онлайн-журналу TVNET KLIK. Тогда Latvijas gāze было вынуждено сделать подробное заявление, в котором говорилось, что реальное количество природного газа в хранилище действительно превышает 1,15 ТВтч, но газ был продан другим покупателям. Чтобы справиться с ситуацией, Министерство экономики сейчас начало изучение правовых инструментов, чтобы выяснить, можно ли зарезервировать уже проданные запасы природного газа для Латвии.
С приближением осени население все больше беспокоит беспрецедентная инфляция на рынках электроэнергии и природного газа. Пока неясно, когда и какие меры жесткой экономии будут введены в Латвии, тогда как в других странах-членах ЕС они уже внедряются полным ходом. Тем временем подливают масла в огонь и местные самоуправления, которые в индивидуальном порядке стали искать альтернативы отопления - например, Даугавпилс начал рассматривать возможность отопления города древесной щепой. Сотрудничество с местными самоуправлениями можно считать одним из важнейших элементов укрепления энергетики в Латвии и во всем Балтийском регионе.
Следует сделать вывод, что до сих пор нет большой ясности в отношении того, как в этих условиях будет работать поставка природного газа в Латвии. Однако ясно, что альтернативы ищутся, и быстро. Остается только надеяться, что у правительства хватит навыков объяснить населению, как в этом отопительном сезоне будет обеспечиваться тепло в квартирах и на рабочих местах.
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