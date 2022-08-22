Есть ли в Латвии альтернатива российскому газу?

Правительство в настоящее время все еще конкретизирует возможные решения приближающегося энергетического кризиса. Наша самая большая надежда - терминалы сжиженного газа в регионе. Клайпедский терминал сжиженного газа, который долгое время считался возможным ответом на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа в Латвию, уже заявил, что в этом отопительном сезоне у него не будет свободных мощностей. Поэтому еще одним инструментом для решения проблем ближайшего отопительного сезона является создание в регионе еще одного терминала сжиженного газа. Быстрее всего его можно было бы создать в Палдиски, Эстония. Это особенно важно для компаний, которые уже переходят на более экологичные производственные процессы. Данный терминал может быть введен в эксплуатацию к ноябрю 2022 года. Минэкономики также проводит исследование по вопросу строительства терминала сжиженного газа в Латвии, но конкретные сроки реализации проекта не называются.