В Саулкрасты и Балви повышают тариф на тепло

Компания планирует увеличить окончательный тариф на снабжение тепловой энергией с нынешних 69,98 до 212,25 за МВт/ч без учета налога на добавленную стоимость. Предложенный тариф может вступить в силу уже 20 октября.

Изменения действующего тарифа связаны с повышением цен на топливо и электроэнергию, поясняют в компании.

Saulkrastu komunālserviss полностью принадлежит Саулкрастской краевой думе. В прошлом году предприятие работало с оборотом 1,24 млн евро и убытками в 59 000 евро, по данным firmas.lv.

В свою очередь в Балви планируется увеличение тарифа на тепло на 72%.

Balvu enerģija планирует с 11 февраля 2023 года на 72% повысить тариф на централизованное теплоснабжение, согласно проекту тарифа, представленному компанией в Комиссию по регулированию общественных услуг.

Тариф на теплоснабжение планируется увеличить с нынешних 51,51 до 88,77 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость, то есть на 72,33%.

Изменения действующего тарифа связаны со значительным ростом цен на энергоресурсы, поясняют в компании.

По данным firmas.lv, в прошлом году Balvu enerģija работала с оборотом в 1,58 млн евро и прибылью около 75 000 евро. Ранее сообщалось, что большинство акций Balvu enerģija принадлежит самоуправлению Балвского края.